Legendarna angleška heavy metal skupina Judas Priest ima tudi v Sloveniji številne oboževalce. Nazadnje so to dokazali na koncertu v dvorani Stožice, ki so jo oboževalci napolnili v želji spet v živo videti in slišati skupino, imenovano bogovi heavy metala. Daleč najbolj legendarne metalce pozna Slovenec Tilen Hudrap. Basist, ki igra na največjih svetovnih odrih v več svetovno znanih metal skupinah, namreč zasebno prijateljuje z njimi. Že v najstniških letih je bil oboževalec slovite skupine, za katero, danes tudi sam prekaljeni in uspešni glasbenik, pravi, da je ena največjih na svetu v...