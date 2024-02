Ustvarjalci filma Oppenheimer so lahko po podelitvi nagrad bafta zelo zadovoljni

Film o očetu atomske bombe Juliusu Robertu Oppenheimerju nadaljuje svoj sloviti pohod. Po zmagoslavju na podelitvi nagrad filmskih kritikov in zlatih globusov je uspešnica izpod režijske taktirke Christopherja Nolana več kot prepričljivo pometla s tekmeci tudi v nedeljo na podelitvi nagrad bafta. Oppenheimer, ki je šel v dirko s 13 nominacijami, je s sedmimi osvojenimi zlatimi maskami več kot upravičil sloves favorita. Prejel je najpomembnejše odličje za najboljši film, ob tem pa tudi nagrado za najboljšo režijo, glavnega in stranskega igralca.

Christopher Nolan z najpomembnejšima baftama, za najboljši film in režijo. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Britanski režiser se uvršča med najbolj dobičkonosne filmarje in je redno ime na podelitvah najpomembnejših nagrad sedme umetnosti. A če so se mu prestižna priznanja doslej izmikala, je z Oppenheimerjem, ki mu je prinesel tudi nagrado režiserskega ceha, zadel žebljico na glavico. Po nominacijah za bafto za filma Izvor in Dunkirk je zdaj prestižno odličje prvič tudi dobil, pri čemer se je zahvalil vsem, ki so film podprli.

»Hvala, da ste se lotili nečesa temačnega,« je dejal Nolan, ki je nagrado za najboljši film dobil iz rok igralca Michaela J. Foxa, kar je bilo že samo po sebi posebna čast in presenečenje. Fox, ki že skoraj 30 let živi s parkinsonovo boleznijo in se le redko pojavi na javnih dogodkih, je na oder sicer prišel na vozičku, a je vztrajal, da nagrado izroči stoje. To je poželo stoječe ovacije in orosilo prenekatero oko.

Princ William v družbi režiserja in producenta filma Interesno območje FOTO: Reuters

Pričakovano slavil irski zvezdnik

Med igralci je, morda precej pričakovano, slavil irski zvezdnik Cillian Murphy, ki si je z upodobitvijo znanstvenika in fizika Oppenheimerja prislužil svojo prvo bafto. Pri tem se je zahvalil režiserju, da ga je pri igranju tega »izjemno zapletenega lika« potiskal in vedno znova zahteval odličnost, kar Nolan zahteva tudi od samega sebe. Oppenheimerju pa je zahvaljujoč Robertu Downeyju Jr. šla tudi bafta za najboljšega stranskega igralca, ker je bilo zvezdnikovo drugo zmagoslavje na tej podelitvi po 31 letih, s čimer je podrl rekord v najdaljšem premoru med enim in drugim priznanjem. Film je slavil tudi v kategorijah fotografije, glasbe in montaže.

Med igralkami je najbolj prepričala Emma Stone z vlogo v filmu Nesrečna bitja, ki je večer sicer zaključil s petimi osvojenimi odličji, med temi za fotografijo, glasbo in montažo. Med igralkami v stranski vlogi je največji vtis na žirijo naredila Da'Vine Joy Randolph v vlogi učiteljice v filmu The Holdovers.

Emma Stone je prepričala v filmu Nesrečna bitja. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Zlata maska za izvirni scenarij je šla še enemu ljubljencu letošnjih filmskih festivalov, uspešnici Anatomija padca, film o holokavstu Interesno območje pa je odnesel bafte za najboljši britanski film, za najboljši film, ki ni posnet v angleškem jeziku, ter za zvok.

Vsaka podelitev ima tudi osmoljence, z baft je tako verjetno z najbolj dolgim nosom odšel zmagovalec med zaslužkarji Barbie. Kljub petim nominacijam je uspešnica Grete Gerwig s podelitve namreč odšla praznih rok. Podobno so brez enega samega odličja kljub več nominacijam večer zaključili Morilci cvetne lune, Maestro, All of Us Strangers in Saltburn.