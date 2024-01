Na snemanju novega videospota Nastje Gabor se je zgodila zaroka (VIDEO)

Pevka Nastja Gabor vstopa v leto 2024 z energično pesmijo Letim, zgodbo o noro zaljubljenem paru, katerega ljubezen ne pozna meja. Videospot zanjo so posneli v mondenem Monaku, od koder so se vrnili s sveže zaročenim članom benda.

»Pesem je zame nekaj posebnega. Od singla Mama naprej delam res le tisto, kar zares čutim, da sem jaz. Besedilo in melodijo sva napisala skupaj z Luko (Basijem, op. a.) in absolutno drži, da pesem najbolj začutiš, če jo napišeš sam oziroma s človekom, ki te najbolje pozna,« strne misli ob izidu pesmi mlada pevka in srčna izbranka koroškega pevca.

Pove še, da je bilo snemanje izjemno zanimivo, devetčlanska ekipa se je v Monaku mudila štiri dni.

»Projekta pa sem se posebej veselila še iz enega razloga. Nekaj dni pred odhodom mi je kitarist Matevž rekel, da bi se rad na snemanju zaročil z dekletom. Matevž in njegova Katarina sta v videospotu zaigrala poročeni par in doma je govoril, da sicer poroka ni zanj, da pa se bo potrudil odigrati vlogo moža. Na koncu je bil trenutek zaroke na plaži tako lep, da smo vsi jokali, ona pa je bila tako srečna, da je pred njim padla na kolena, zato ga zdaj zbadamo, da ga je prehitela in je bila na kolenih prej kot on,« romantično situacijo opiše Nastja in doda, da je prav to čar skladbe Letim – noro zaljubljen par, ki ne pozna meja, zaroka v videospotu pa je pristna in iskrena.