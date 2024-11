Modrijani razgreli martinovanje pri Belici (FOTO)

Domačija Belica v Medani v Goriških brdih je ponovno oživela v prazničnih tonih, saj sta gostitelja Zlatko in Meri Mavrič vabila na že 20. martinovanje na domačiji. Vsi člani družine Mavrič ter kolektiv domačije Belica s prijatelji so s svojim toplim sprejemom poskrbeli, da so ure minile kot blisk.

Prijetno martinovanje je bilo zaznamovano z bogato ponudbo izbranih vin domačije Belica, ki so ogrela obiskovalce. Kulinarično razvajanje je bilo resnično na vrhuncu, saj so gostje lahko uživali v številnih odličnih briških jedeh, ki so bile kot nalašč za hladen jesenski večer. Kot vsako leto je tudi tokrat začetno vlogo odigral izjemen hišni pršut, ta je letos tehtal kar 30,2 kilograma. Na dvorišču pod mogočno murvo so rezali tudi šunko, mortadelo in domače sire, ki jih nabavljajo pri najbolj znanih sirarjih, nato pa zorijo na domačiji.

Aleš Rupnik, Anita Manfreda, direktorica občinske uprave, dr. Nataša Fikfak in župan občine Brda Franc Mužič

Nonet Brda v družbi prvega predsednika Slovenije Milana Kučana

Začetna vloga je kot vedno pripadla pršutu.

Da je bilo praznovanje popolno, so za presenečenje in vzdušje na prostem poskrbeli člani najbolj priljubljene narodnozabavne skupine – Modrijani so s svojo energijo in melodijami navdušili vse prisotne, medtem ko so v notranjih prostorih dušo ogreli pevci Noneta Brda. Tako so se vino in hrana uspešno združili in prebudili veselje v srcih vseh prijateljev domačije Belica.

Občutek domačnosti se takoj začuti na tej domačiji, od koder se z najvišje točke Medanskega hriba nad briškimi vinogradi in sadovnjaki vidi vse do Triglava, Dolomitov in čez Tržaški zaliv. Gostje se k njim radi vračajo in Modrijani niso izjema. Poleti so izdali tri nove skladbe, videospote pa so snemali prav na domačiji Belica.

Modrijani v elementu

Žare in njegov žar

Plesno razposajena družba

Idilična domačija, znana med ljubitelji odličnega vina in dobre hrane, je bila kot ustvarjena za snemalno kuliso videospotov Modrijanov.

Vse skladbe so izšle na isti dan, zgodba pa se prepleta. Videozgodbe si sledijo kot podoknica, zaroka in poroka. Gre za valček z naslovom Moja hči, pesem Zate sem napisal melodijo ter pesem z naslovom Pa kaj. Idilična domačija, znana med ljubitelji odličnega vina in dobre hrane, je bila kot ustvarjena za snemalno kuliso videospotov, ker pa so se glasbeniki pri Belici tako dobro počutili, so se radi vrnili.

Sommelierka Mira Šemić in najmlajši član Modrijanov Sergije Lugovski

Meri, Blaž in Zlatko so si dali obljubo za ponovno snidenje.

Za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska, za bratoma Zlatkom in Cvetanom sta to Meri in Darja.

V takšni družbi je lažje kljubovati mrazu, so se strinjali fotograf Leo Caharija, gospodar Zlatko Mavrič, podjetnik Igor Makarovič ter direktor novogoriške bolnišnice dr. Dimitrij Klančič.

Dvajseto martinovanje na domačiji Belica je dokaz, da se s srčnostjo in tradicijo lahko ustvari nepozabne prijateljske trenutke, zato si je zbrana druščina ob zaključku že dala obljubo za snidenje ob letu osorej – z Modrijani vred.