Mirna in Domen delata za Škofa

Mladi Mariborčanje eden redkih Slovencev, ki je bil pred leti sprejet v Zbor dunajskih dečkov, prav tako je sodeloval v nekaj vidnejših predstavah, kot so Hrestač, La Bohéme in Carmen. Leta 2009 je izšel njegov prvi posnetek, s katerim je zmagal na festivalu Fens.Tokrat pa se predstavlja v čutni baladi Hočem, da je vse kot prej, s katero se je predstavil tudi na Emi Freš, pod skladbo pa sta se podpisala dva štajerska glasbenika,, ki je poskrbel za glasbo in produkcijo, ter, ki je ustvarila besedilo. Pesem je dolgo čakala, da ugleda luč sveta, saj je Mirna besedilo zanjo napisala že pred 10 leti. Kar nekaj pevcev jo je poskušalo odpeti, a je nikomur ni uspelo dokončati. Marko pa jo je začutil in odpel že ob prvem stiku z njo. »Na kožo mi je pisana. In ko sem jo prvič slišal, je v meni začel divjati pravi vihar čustev, povezanih s prvo ljubeznijo, po kateri še danes hrepenim. Besedilo ter melodija ste me res zelo prevzela,« pravi Marko, ki je za balado že posnel videospot. Pod taktirko režiserjaso ga pri Kalany creative ustvarili v sodelovanju z Vivavisuals, odločilno vlogo v njem pa je odigrala. Ker nobeno snemanje ne mine brez takšnih ali drugačnih prigod, pa se je tudi tokrat veliko dogajalo. Marko je namreč kultnega hrošča parkiral kar v – jarek.»Priznam, da je bilo starodobnika ob vseh usmeritvah režiserja in snemalca težko upravljati, in sem se ob pristanku v jarku močno prestrašil, saj se zavedam njegove kultne vrednosti. A na srečo je bila škoda minimalna in se tudi lastnik ni jezil,« je razkril mladi Štajerec.