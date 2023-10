Madonna spet koncertira, na odru so se ji pridružili otroci

Potem ko je bila junija zaradi zdravstvenih težav prisiljena odpovedati nekaj koncertov turneje, je Madonna Louise Ciccone pred dnevi le stopila na oder londonske arene 02 in navdušila večtisočglavo množico. Kot se za kraljico popa spodobi, na koncertu ni manjkalo spektakularnih vizualnih učinkov, kostumov in impresivnih plesnih vložkov, 65-letni umetnici pa so se na odru pridružili tudi štirje od njenih šestih otrok.

Prav njim se je Madonna na koncertu zahvalila, da so ji pomagali preživeti hudo bakterijsko okužbo, zaradi katere je pristala celo na urgenci. »Nisem bila prepričana, ali bom preživela. Niti moji zdravniki niso bili. Nato sem se nekega dne prebudila in ob meni so bili vsi moji otroci. Oni so razlog, da sem se izvlekla. Rekla sem si, da moram preživeti zanje, da druge možnosti pač ni,« je v ganljivem govoru med drugim dejala zvezdnica, ki je nato množico razveselila z nekaterimi največjimi uspešnicami iz svoje dobrih 40 let trajajoče kariere, dodala pa jim je tudi skladbe, ki niso postale uspešnice, a njej in oboževalcem veliko pomenijo.

Prepevala je največje hite in manj znane, a zanjo in oboževalce posebne pesmi.

Več kot 200-članska ekipa Na koncertni turneji z naslovom Celebration bo Madonna kondicijo, ki jo potrebuje za nastope, vzdrževala v kar treh mobilnih telovadnicah, ki potujejo z njo po Evropi, za njeno dobro počutje skrbijo trije fizioterapevti, spremlja pa jo več kot 200 članov ekipe, med katere spadajo takšni in drugačni tehniki, plesalci, glasbeniki, vizažisti, kuharji, osebni asistenti, vozniki, fotografi, frizerji, šivilje, koreografi, varnostniki ...

Preoblekla se je kar devetkrat

Da je umetniško žilico podedovala po mami, je dokazala najstarejša hči Lourdes Leon, ki je ravno na dan začetka turneje praznovala 27. rojstni dan, skupaj z mlajšo sestro Estere pa sta se pridružili plesalcem med hitom Vogue. Mercy James, ki jo je Madonna posvojila iz Malavija, je medtem obiskovalce pustila odprtih ust, ko je sedla za klavir in zaigrala uvodne takte pesmi Bad Girl. S kitaro v roki se je na odru na kratko pojavil tudi Madonnin sin David Banda, ki se je prav tako kot Mercy rodil v Malaviju, in zaigral nekaj akordov. Na svoj račun so seveda prišli tudi modni navdušenci, saj se je Madonna v 140 minutah, kolikor je trajal koncert, preoblekla kar devetkrat. V tem jo za zdaj prekaša le Taylor Swift, ki trenutno prav tako navdušuje s koncertno turnejo, na vsakem koncertu, ki traja natanko tri ure in 15 minut, pa zamenja neverjetnih 16 kostumov.

Na nastopu ni manjkalo posebnih učinkov.

Madonna bo še danes nastopila v Londonu, nato pa odhaja v Belgijo. Nam najbližje bo 23. in 25. novembra v Milanu, cene vstopnic pa se gibljejo od dobrih 200 do 1500 in več evrov. S turnejo, med katero bo obiskala Evropo ter Južno in Severno Ameriko in Kanado, trajala pa bo do konca februarja, naj bi zvezdnici v mošnjiček kanilo več kot sto milijonov evrov, vrednost njenega premoženja pa se bo tako dvignila na okrog 600 milijonov.