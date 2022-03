Luka Basi je brez nastopov izgubljen

Polne Stožice, nabito poln klub na Štajerskem, gneča na koncertu na Kopah, dvakrat razprodano gledališče v Murski Soboti. To so po koncu epidemije le nekateri od nastopov trenutno najbolj vročega izvajalca pri nas.

Že pred časom je Luka Basi s svojimi skladbami presegel 130 milijonov ogledov na platformi youtube. A več kot to izvajalcu, ki polni prizorišče za prizoriščem, pomeni, da vsako pesem, ki jo posname, že čez nekaj dni prepevajo stari in mladi.

»Srce me je bolelo, ko smo bili pred dvema letoma prisiljeni odpovedati nastop za nastopom. Zdaj pa so polni urniki in nabita prizorišča obliž na rano po vsem, kar se je dogajalo. Srečni smo! Ljudje so še vedno za zabavo,« je Luka Basi za Slovenske novice povedal ob svoji vrnitvi na odre.

Kako pa usklajuje svoje obveznosti zdaj, ko njegova zaročenka, pevka Nastja Gabor, navdušuje v šovu Znan obraz ima svoj glas? »Lagal bi, če bi rekel, da ni naporno usklajevati vseh teh urnikov. Toda več kot dve leti smo si želeli, da bi spet stopili na odre. Zdaj pa imamo! Z velikim veseljem usklajujeva svoje obveznosti, med tednom ogromno časa preživiva skupaj,« še pravi priljubljeni pevec.