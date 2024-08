Legendarnemu igralcu so usta odrevenela

Ena najuspešnejših televizijskih serij, Dallas, se je po 14 sezonah končala leta 1991, ekipa pa je ostala v stikih. Vsake toliko se zberejo na obletnicah, kjer z oboževalci obujajo spomine in podoživljajo zgodbe.

Mesto Dallas, v katerem se odvija zgodba o teksaških naftnih mogotcih, je ovekovečil tudi sloviti prizor, v katerem streljajo na glavnega junaka, hudobca J. R. Dve sezoni je eno glavnih vlog v kultni seriji igral tudi legendarni Christopher Atkins. Vloga v Dallasu je pravzaprav poleg vloge v filmu Modra laguna njegova najbolj znana in zaradi obeh se ga še danes drži vzdevek morski Adonis. V seriji je upodobil Petra, plavalnega inštruktorja, ki se zaplete v razmerje z ženo J. R., Sue Ellen, ki jo je igrala Linda Gray.

Z Lindo sta bila v seriji par. FOTO: osebni arhiv

Prav srečanja z Lindo se je Atkins še posebno razveselil. »Lindo vedno rad srečam, saj sva igrala par, poleg tega sva se zelo lepo ujela. Razveselil sem se tudi Priscille Presley. Igrala je Jenno Wade in mislim, da je od konca serije sploh nisem videl,« pravi. Po več letih je srečal Patricka Duffyja, Steva Kanallyja in številne druge iz ekipe. »Na žalost ni bilo Victorie Principal, ki je igrala Bobbyjevo ženo Pamelo,« doda.

Svet obstal

Dallas ni le ena najbolj gledanih serij vseh časov, rekord v gledanosti je postavila že omenjena epizoda, v kateri so streljali na J. R. To je bil zadnji prizor v sezoni in gledalci so na razkritje, kdo je pritisnil na petelina, morali čakati vse poletje, in tudi v novi sezoni so na razplet čakali še nekaj epizod.

14 SEZON so snemali serijo Dallas.

»Seriji sem se pridružil nekoliko kasneje. Columbia Pictures me je takrat še vedno pošiljala tudi po vsem svetu za promocijo filma Modra laguna,« razkrije Atkins. Takrat je ves svet vročično ugibal, kdo je krivec, celo vrsta znanih obrazov je vplačevala visoke stave, menda tudi tedanji ameriški predsednik Reagan in angleška kraljica mati. Slednja se je menda tudi osebno obrnila na igralca Larryja Hagmana, da ji razkrije skrivnost, a zaman.

Tudi s Charlene sta po Dallasu še stala skupaj pred kamero. FOTO: osebni arhiv

Christopher se je dobro ujel tudi s Charlene Tilton, ki je igrala Lucy, serija pa je bila znana tudi po dogajanju v zakulisju. »Vedno rad povem o pripetljaju na snemanju prve velike ljubezenske scene. Odigrala sva prizor, ekipa pa se je muzala. Na vsem lepem so mi usta dobesedno odrevenela. Linda si je namreč svoja namazala z lepilom, ki pa ni imelo okusa, in si ga takoj po prizoru sprala. Trudil sem se razpreti usta, okoli mene pa so se vsi režali. Pa to še zdaleč ni bila edina šala, ki smo si jo privoščili,« pripoveduje Christopher in doda, da je z Grayevo in Tiltonovo sodeloval še pozneje: »Nedavno sva pred kamero med drugim spet skupaj stala z Lindo za TV-film Ladies of the 80's.«