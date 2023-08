Križanke prežela čarobna filmska glasba: magični svet navdušil tudi zvezdnika Joker Out (FOTO)

Produkcija Star Entertainment je v Križanke pripeljala dva čarobna večera s prvovrstno filmsko glasbo in obiskovalce Festivala Ljubljana za hip odpeljala v svet čarovnij in urokov, vilincev, škratov in vseh drugih bitij. Glasba in albumi z glasbo za filmsko trilogijo Gospodar prstanov so prejeli tri oskarje, tri zlate globuse in štiri grammyje.

Dogodek je povezoval član igralske zasedbe trilogije Hobit William Kircher, ki je igral škrata Bifurja.

Howard Shore, eden najpomembnejših avtorjev filmske glasbe, je s prefinjeno tehniko prepletajočih in spreminjajočih se motivov, ki označujejo določeno osebo, predmet ali silo, pripomogel k temu, da so filmi dosegli svojo dramaturško globino. Čarobni glasbeni odlomki so z odra Križank zveneli v izvedbi Orkestra in zbora Štajerske, glasba, ki spremlja dogodivščine Hobitov, pa vsebuje vrsto britanskih in irskih ljudskih inštrumentov, vključno z mandolino, keltsko harfo, museto (neke vrste harmoniko) in bodhranom, kar izraža Tolkienov pogled na Štajersko.

Prava paša za oči in dušo je bila pevka Johanna Krumin, skupina King's Pipers pa je obiskovalce popeljala v Tolkienov svet.

Podobna čarovnija se je zgodila na večeru glasbe iz Harryja Potterja. Ustvarili so jo štirje skladatelji v osmih filmih in je bila nominirana za dva oskarja in pet grammyjev. Kultno tematsko skladbo filma, ki se imenuje Hedwigina tema in je izvajana na čelesti, je napisal s petimi oskarji nagrajeni legendarni skladatelj John Williams. Poslušalci so doživeli najpomembnejše glasbene trenutke Harryja Potterja, kot so Bradavičarkina himna, Dumbledorjevo slovo in Lilijina tema, medtem ko so koncert vizualno popestrili čarobni svetlobni in laserski učinki.