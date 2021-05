Kreslinu zlata piščal za življenjsko delo

Novinci leta so Wckd Nation. FOTOGRAFIJI: TADEJ MAJHENIČ

Nominiranci so ob razglasitvi poudarili pomen dela glasbenikov, ki jih je epidemija močno prizadela.

V spletnem prenosu so že sedmič zapored podelili edine slovenske glasbene nagrade – zlate piščali. Med skoraj 2000 predlogi je strokovna akademija v petih kategorijah izbrala nagrajence, ki so lani izstopali z glasbenimi stvaritvami.Album leta 2020 je postal Enkratna, neponovljiva v izvedbi Okustičnih in, naziv izvajalca leta 2020 so si prislužili Joker Out, najboljšo skladbo lanskega leta so posneli Dan D – Ne naredi mi tega, kot novinci pa so najbolj izstopali Wckd Nation.Akademija je zlato piščal za življenjsko delo podelila izjemnemu glasbeniku in avtorju. Žal je podelitev nagrad že drugič zapored potekala prek spletnega prenosa, strokovna akademija, sestavljena iz različnih strokovnjakov, povezanih z glasbo, pa je v dveh krogih glasovanja pregledala glasbeno bero izmed več kot 2000 prijavljenih del in kandidatov za ustvarjalno leto 2020.Ker so zlate piščali trenutno edine aktivne glasbene nagrade pri nas, temu ustrezno pridobivajo veljavo tako v glasbenih in strokovnih krogih kot v javnosti. Letošnji nominiranci pa so ob razglasitvi poudarili pomen dela glasbenikov, ki jih je epidemija močno prizadela.