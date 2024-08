Kovač koval, Štirje kovači igrali (FOTO)

»Vse pesmi so moji otroci. Nimam ene same najljubše, temveč so mi ljube prav vse,« pravi Franc Šegovc, legendarni vodja Štirih kovačev, ansambla, ki je na glasbeni sceni 70 let. Šegovc je avtor več kot 800 pesmi, napisal je tako melodije kot tudi besedila za svoj ansambel ter za številne druge glasbene izvajalce na narodnozabavni sceni. Štirje kovači so se kot najstarejši in še vedno delujoči ansambel že pred tremi leti vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov.

Ker je letošnje leto njihovo jubilejno in praznujejo, kot rečeno, 70 let igranja, so se tudi organizatorji festivala, Kulturno društvo Graška Gora, odločili, da bo letošnji drugačen od prejšnjih in bo v znamenju slavnostnega koncerta domačinov, Štirih kovačev. Graška Gora je namreč na stičišču treh občin – Velenja, Mislinje in Slovenj Gradca, od koder prihajajo tudi slavljenci. »Odločili smo se, da bomo povabili k nam še ansamble, za katere je Šegovc napisal skladbe in so pripravljeni priti,« pove organizator in duša festivala Drago Plazl.

Ansambel Rosa je s Koroškega kot slavni Štirje kovači.

Ansambel Spev ima v svojem repertoarju skladbo, ki jo je zanj ustvaril Franc Šegovc.

800 in več pesmi je napisal Franc Šegovc.

Na Graški Gori so tako letos ob Štirih kovačih, ki so izvedli večino svojih legendarnih pesmi, seveda tudi Kam le čas beži, nastopili še ansambli Spev, Rosa, Petka, Vihar, Koroški kvintet, Potep, Tapravih 6 ter vokalna skupina Breznik. Ves čas festivala je ob odru kovaški mojster Vladimir Zupančič iz Slovenj Gradca, eden redkih, ki še ohranjajo kovaško obrt, izdeloval podkvice za srečo. Sodelujočim ansamblom je bilo v čast, da so nastopili ob legendarnih Štirih kovačih. Slednji pa so uživali, ko so poslušali, s kakšnim dostojanstvom njihove uspešnice pojejo in igrajo mlajši glasbeniki.

Štirje kovači so bili osrednji gostje na festivalu Graška Gora poje in igra.

Ansambel Rosa s Koroškega je, poleg svoje lastne pesmi Bog te je dal, zaigral še njihovi skladbi Na pavre in Moji mamici. Koroški ansambel Vihar je izbral pesmi Kje je ta Mojca in Napisal si pesem, dodal pa še lastno Od petka do nedelje. Čakal sem deklico ob potoku in Majhno darilo je iz zakladnice Štirih kovačev izbral ansambel Potep, ki se je predstavil še s svojo lastno Na potep. Prav tako je bil na Graški Gori ansambel Petka iz Šentjurja, ki je izbral Šegovčevi Po starem in Mama, te rože so zate, prvič pa so javno predstavili še novo polko Brzina. Ansambel Spev je predstavil lastno skladbo Ne skrivaj solza, v sodelovanju s članoma Štirih kovačev Andrejem Hudobreznikom na trobenti in Andrejem Šmonom na klarinetu pa še pesmi Star' čevljar ter Ker nisi ljubila me. Glasbo za slednjo je Šegovc že pred leti napisal prav zanje, besedilo pa je dodala Vera Šolinc. Šegovčeve melodije so predstavili še preostali sodelujoči, nekateri so se ponovno zbrali prav za ta festival. Zato je bil letošnji res poseben, poln nostalgije in bo vsem ostal v lepem spominu.

Kovač Vladimir Zupančič je ves večer koval podkvice, v ozadju voditeljica festivala Tjaša Hrobat in organizator Drago Plazl.

Tudi ansambel Potep se je z veseljem odzval povabilu in se odpravil na potep vse do Graške Gore.