Kako se je Nina Pušlar zapisala v zgodovino (FOTO)

Pred 18 leti si komaj 17-letna Nina Pušlar, mladenka iz Ivančne Gorice, ki se je prijavila na Bitko talentov, ni upala niti pomisliti, da bo nekega dne postala najbolj predvajana slovenska izvajalka. O velikih koncertih in odrih je seveda sanjala kot deklica, pri 35 letih pa so njene sanje postale resničnost. Nina Pušlar je namreč 16. decembra postala prva slovenska pevka, ki je do zadnjega kotička razprodala naše največje koncertno prizorišče, ljubljansko dvorano Stožice.

Stožice so bile polne do zadnjega kotička in tako je naši pevki uspelo, kar ni nobeni slovenski glasbenici doslej. FOTO: Primož Pičulin

Priznala je, da je sanjala o tem dnevu in da je občinstvu želela predstaviti svoje različne plati. FOTO: Matic Kremžar

Tam se je na edinstven sobotni večer zgodil spektakularen koncert oziroma šov s plesalci, plesalkami in učinki, ki so nam jih doslej pokazale le največje svetovne zvezde. O največjem nastopu v karieri je simpatična pevka povedala, da enostavno ni mogla verjeti, ko je pogledala po polni dvorani z večtisočglavo množico, zato je lahko izdahnila le kratek: »Vau.«

Za koreografijo je poskrbel odlični plesalec in koreograf Anže Škrube, ki že leta živi in dela v ZDA z največjimi zvezdami. FOTO: Matic Kremžar

Poskrbela za globoke vzdihe množice

Najbolj predvajana slovenska izvajalka je že na začetku poskrbela za globoke vzdihe množice, ki jo je zaman iskala na odru. Nina se je namreč odločila za spektakularen prihod in se je ob uvodnih taktih skladbe Ni ona med poslušalce spustila kar s stropa arene. Nato je pozdravila z besedami: »Dober večer, Stožice! Draga publika, najlepša hvala. Poseben občutek je stopiti na največji oder v naši prelepi deželici.«

Na slovensko sceno je prodrla z zmago v drugi sezoni Bitke talentov v oddaji Spet doma leta 2005. FOTO: mediaspeed.net

Nato pa se je odvil šov, ki bi ji ga lahko zavidale glasbenice svetovnega kova, naša pevka pa je navdušila z uspešnicami, kot so Dež, Svet na dlani, Kdo še verjame, Saj sva skupaj, Za vedno, To mi je všeč, Lepa si, Ironija, Nina Nina Nina, Včeraj in za zmeraj, Za naju, Svet je tvoj, Tople oči, pri izvedbi skladb Malo malo in Prste stran pa se ji je na odru pridružil prekaljeni kitarist Šank Rocka Bor Zuljan. Vsi, ki so bili tam, so se ob koncu Nininega magičnega večera strinjali – naša pevka je s svojo številno ekipo poskrbela, da se bo o njenem šovu govorilo še dolgo.