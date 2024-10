Jubilej koroškega ibržnika (FOTO)

Milan Kamnik je nedavno na velikem koncertu v Kotljah zaznamoval svojih 50 let v glasbi. Na koncertu so se mu pridružili Grega Šteharnik, Lenart Zih, Miha Šrimpf (Koroški brass), ŽPZ Karantanke, Mojca Borko, Ana Studen, Vita Repnik, Rina Repnik (spremljevalni vokali), Mitja Novak, Borut Mori, Vlado Poredoš. Trije izmed gostov pa so svoj košček k mozaiku dodali s priredbami Milanovih skladb: Ditka, Hedera Vento & Tomaž Apohal (sin Antona Apohala, s katerim sta s Kamnikom prepevala v Duu Kora) in Dimme & Pedenjpedi.

Skoraj 30 nastopajočih je popestrilo praznovanje Milana Kamnika. FOTO: D. V.

Ibržnik, Tiha voda vejke grabne deva, Znucan rukzok, Pacl in še precej hitov je odzvanjalo na jubilejnem koncertu, ki je trajal dobri dve uri. Dvorana, v kateri se je zbralo skoraj 600 obiskovalcev – ne le iz Koroške –, pa je s Kamnikom, ambasadorjem koroškega narečja in svojevrstnim ibržnikom, fantom, ki je vsakemu odveč, saj ga ne marajo zaradi različnih razlogov, tudi zaradi predolgega jezika, z njim prepevala marsikatero že ponarodelo pesem.

Ob starih uspešnicah je Kamnik predstavil tudi nekaj pesmi z novega albuma z naslovom Štuo je pa štk, štk je pa štuo (prevod: to je tako, tako pa je to). No, poleg nove zgoščenke je izšla dvojna vinilka Kamnikovih akustičnih hitov Best of Milan Kamnik.

10. zgoščenka z 10 skladbami »Pesmi popisujejo čas od Dua Kora, skladbe, ki so se marinirale več kot desetletje, in še nekaj čisto novega, tako originalnega kot prirejenega. Edina priredba tuje skladbe bo Dekle iz Koroške (Girl from Northern country Boba Dylana), za katero je slovensko besedilo prispeval Vlado Poredoš iz zasavske zasedbe Orlek,« pove Kamnik.

Ko glasba več ne gre ven!

»Glasbeni abraham, kot se šika,« pravi slavljenec, ki mu je ob tej priložnosti Tomaž Rožen, župan Raven na Koroškem, izročil posebno občinsko priznanje »za vse, kar je storil doslej, in ponesel koroško besedo in narečje širom naokoli«. Mimogrede, koncerta v Kotljah se je udeležila tudi županja Črne na Koroškem Romana Lesjak. »Ko ti glasba sede v kri, pač ne gre več ven,« še pravi slavljenec, nazdravil je abrahamu (brez mlaja) in se že začel pripravljati na 11. zgoščenko – seveda vnovič v kleni koroščini.