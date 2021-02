Jih poznate? Katrc prepeva že 15 let

Ko se za nekoga začenja nov dan, se za glasbenika pravzaprav končuje dolga in naporna noč.

15

let so že na sceni.

Kadrovske spremembe

Pevka Klavdija Winder je tudi televizijska voditeljica. FOTO: OSEBNI ARHIV

Glasba je od nekdaj njun način življenja, pravitain, ki že 15 uspešnih glasbenih let vozita svojo skupino Katrca, poznano po številnih uspešnicah, kot so Stara katrca, Avtopralnica ali polki Petek metek in Jodl recept. V slednji Klavdija, oblečena v dirndl, tudi jodla.V 15 letih delovanja skupine se je zgodilo marsikaj. »Bili so vzponi, a tudi padci, ki pa so nas delali še močnejše. Pomembno pa je, da volja do ustvarjanja in ljubezen do slovenske glasbe ostajata enaki. In ponosna sva na vse, kar smo Slovenci s pomočjo glasbe ustvarili skozi desetletja. Veliko je uspešnih ansamblov in veliko pesmi, ki jih pojejo številne generacije in so dokaz, da glasba še živi med ljudmi,« pravi Klavdija, ki je tudi voditeljica na televiziji Golica. Kot še pove, je za vsemi člani skupine tudi veliko neprespanih, a krasnih noči. »Ko se za nekoga začenja nov dan, se za glasbenika pravzaprav končuje dolga in naporna noč,« še povesta pevka in njen mož Izi, ki nista nikoli obžalovala, da sta se morala zaradi glasbe odreči tudi kakšni družinski zabavi ali kar na odru potočiti solzo zaradi izgube koga od bližnjih.»Čeprav je bilo odrekanja veliko, si vesel, ko vidiš, da smo ustvarili prepoznavno glasbeno pot, za nami pa so zadovoljni oboževalci,« še pravi Klavdija Winder, ki se z Izijem ves čas trudita pustiti glasbeni pečat tudi kot avtorski tandem.»Energije in idej pa nam zagotovo ne bo zmanjkalo in verjameva, da bo najina skupina Katrca tudi v prihodnje našla svoj prostor v slovenskem glasbenem prostoru, ki se v zadnjem času zelo polni,« pravita zakonca Pantner.Res pa so tudi v skupini Katrca v minulih letih nastale nekatere kadrovske spremembe, ki pa so nekaj običajnega, saj se ljudje spreminjajo, z njimi pa tudi prioritete.»Ansambel je kot družina, kjer smo skupaj v dobrem in slabem. In midva upava, da bova Katrco skupaj s še dvema članoma, in sicerin, ki sta odlična glasbena sodelavca, popeljala v nova uspešna glasbena leta,« še dodata Klavdija in Izi in se vsem, ki so v minulih letih skupaj s Katrco razprli krila in dovolili, da jim z glasbo popestrijo njihove najlepše trenutke življenja, iskreno zahvaljujeta. Predvsem pa vsi upajo, da se bodo kmalu spet srečali na kakšni dobri zabavi.