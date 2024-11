Jernej izdal šestega (VIDEO)

Jernej Zoran je pred kratkim izdal že šesti samostojni album z naslovom Ptice letijo spet na jug. Snovati ga je začel jeseni 2020, sredi pandemične zgodbe. Takrat je izdal pesem Oprostite (to ni moj svet), ki je predstavljala njegov pogled na dogajanje v družbi.

»Večji del vsebine albuma so narekovale okoliščine v mojem osebnem življenju – poslabšanje mamine bolezni in nato njeno slovo v lanskem letu. Dobro leto sem potreboval, da sem se za silo sestavil, nekako predelal stvari in zaživel naprej, onkraj zgolj rutinskega vsakodnevnega funkcioniranja doma in v družbi,« je opisal ozadje nastajanja albuma.

Pri njem je drugače tudi to, da je vse skladbe zapel sam, brez gostov oziroma gostij. Tej odločitvi je botrovala vsebina pesmi, ki so izrazito osebnoizpovedne. »Ker pa sem v prvi vrsti kitarist, ne pevec, sem dal na album tudi tri inštrumentale. Za dušo. Za enega od njih – Makuahine – sem ob izidu albuma posnel tudi videospot. Med snemanjem tega albuma sem sicer posnel in izdal še eno ploščo, čisto instrumentalno What Happens If I Press This Button?, ki je izšla pred tremi leti in je bila zelo dobro sprejeta predvsem v tujini, navdušila pa je tudi domače kritike. To je bila zame dodatna potrditev, da sem na pravi poti, ko sem se znova podal v pretežno inštrumentalne vode,« je dodal.

Novomeščan se je v koronskem času navadil prek spleta sodelovati z glasbeniki z vsega sveta, in to navado je prenesel v ustvarjanje nove plošče: »Bobnar iz ZDA, basist s Hrvaškega, pa več klaviaturistov iz Italije in Brazilije. Skladbi da vsak nekaj svojega, drugačnega, neslovenskega, če hočete. Zagotovo zvenijo drugače, kot če bi jih snemal z lokalnimi glasbeniki. Pa ne da je z njimi kaj narobe, saj sem s slovenskimi sodelavci posnel štiri albume. Rad širim obzorja in ustvarjam čim pestrejšo sinergijo.«

Zaradi teh okoliščin je ustvarjal dva albuma hkrati, obenem je posnel nekaj skladb z angleško govorečimi pevci oziroma pevkami – doslej so izšle tri, še nekaj pa jih bo dokončal v naslednjih mesecih, in nato vse skupaj zapakiral v angleški album.