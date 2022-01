Himno za rokometašice bo zapela Senidah

Čeprav rokomet velja za moški šport, niti dame ne zaostajajo z atraktivnimi potezami. Tega se zavedajo organizatorji prvega velikega ženskega evropskega prvenstva, ki bo novembra tudi pri nas v Sloveniji, v ospredje pa so postavili trajnost in opravnomočenje žensk v družbi.

Prvenstvo ima 17 ambasadork, a se vse niso mogle udeležiti dogodka.

Zato ima prvenstvo 17 ambasadork, 313 dni pred velikim finalom pa so se v Areni Stožice zbrali vsi, ki so povezani s prihajajočim spektaklom, ki bo potekal med 4. in 20. novembrom.

Kdo so ambasadorke? Alja Brglez, vodja Kabineta predsednika RS Boruta Pahorja

Barbara Čeferin, vrhunska slovenska fotografinja

Deja Doler Ivanović, direktorica RK Krim Mercator in podpredsednica Women's Forum Club Handball

dr. Mojca Doupona, generalna direktorica za šport na ministrstvu za izobraževanje

Tjaša Ficko, podžupanja Mestne občine Ljubljana

Vanja Hrovat, predsednica uprave zavarovalnice Generali

Katarina Karlovšek, direktorica RTA Agencije

Vanja Lombar, direktorica družbe Geoplin

Medeja Lončar, direktorica podjetja Siemens Slovenija

mag. Maja Pak, vodja sektorja za raziskave, razvoj, inovacije in evropske projekte pri STO

dr. Nataša Pirc Musar, odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle

Lucija Sajevec, direktorica AMZS, d. d.

Melanie Seier Larsen, izvršna direktorica Boston Consulting Group

Tanja Subotić Levanič, direktorica korporativnih odnosov v Pivovarni Laško Union

Milena Štular, predsednica nadzornega odbora Botrstvo v Sloveniji

Ajša Vodnik, izvršna direktorica Ameriške gospodarske zbornice

dr. Maja Zalaznik, profesorica na ljubljanski ekonomski fakulteti

Avtorica himne je Ljubljančanka Senidah, priljubljena tudi onkraj naših meja.