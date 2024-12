Harmonikarji v Radečah pričarali lep večer (FOTO)

Žan Bregar je Radečanom poznan kot odličen harmonikar, učitelj, ki svoje znanje uspešno prenaša na mlade harmonikarje, in vodja skupine Vžigovci. Lansko leto mu je ostalo v lepem spominu zaradi poroke s svojo dolgoletno izbranko Lauro, s katero sta uspešen tandem že vrsto let, letošnje leto pa si bo zapomnil po prvem gostovanju Vžigovcev v Kanadi, kjer so bili oktobra.

»To je bilo res posebno doživetje, saj je bila to naša sploh prva turneja tako daleč od doma,« pravi Bregar, vodja in harmonikar ansambla, v katerem so ob njem še Robert Koderman, Tomaž Rihtar in Gašper Zupanc, ki na glasbeni sceni uspešno krmarijo že trinajsto leto.

Uživali so na turneji.

Koncerti v Kanadi

»Žal naš Robert ni mogel z nami v Kanado, nadomestil ga je Tilen Selič, sicer harmonikar Savinjskega kvinteta. Vtisi iz Kanade so še tako sveži in izjemni, da bi lahko o tem govoril ure in ure,« pravi Žan. Vžigovci so v Kanado odpotovali na povabilo treh slovenskih društev, ki tam delujejo in uspešno vzdržujejo stike z domovino. »Bili smo v Vancouvru, Calgaryju in Edmontonu in v vseh teh mestih priredili koncerte, na katerih se je zbralo veliko tam živečih ljudi slovenskih korenin, pa tudi drugih, ki obožujejo našo narodnozabavno glasbo. Za nas, Slovence, vedno lepo poskrbijo. Dejansko je tam drug svet, ki se ga ne da opisati. Videli smo veliko zanimivosti, tudi znamenito smučarsko središče Lake Louise, in ogromno doživeli. Najbolj so nas presenetili Indijci, ki so navdušeno plesali na naše polke in valčke,« je vtise strnil Bregar.

In dodal, da sta Vancouver in Calgary mesti, kjer živi veliko naših potomcev, precej je tudi glasbenikov, ki igrajo frajtonarice ter klavirske harmonike.

V Kanadi s svojimi gostitelji

Žan z učencema Laro Lorger Čater in Anžetom Kmetičem, ki sta osvojila že več prvih mest na različnih državnih in mednarodnih tekmovanjih.

»Povsod smo imeli najprej koncert, sledila je večerja, potem pa se je plesalo dolgo v noč,« pravi Bregar in izpostavi njihove gostitelje Jožeta (Joeja) in Dragico Horvat iz Calgaryja ter Vinka Macka iz Vancouvra, ki so jim pokazali številne znamenitosti.

Izjemno vzdušje

Bregar je letošnje leto v Radečah sklenil s koncertom svojih učencev, harmonikarjev, ki z narodnozabavnimi skladbami znanih avtorjev vselej pričarajo izjemno vzdušje. In letos ni bilo nič drugače. »Tako najmlajši kot starejši so pokazali, kaj so se čez leto naučili. Med njimi so bili trije, in sicer Anže Kmetič, Jakob Štigl in Lara Lorger Čater, ki so na letošnjih državnih in mednarodnih tekmovanjih izstopali in osvojili več prvih nagrad, zato si res zaslužijo priznanje. Nič manj aktivni in uspešni niso niti ostali, ki so z njimi stali na odru,« je na učence ponosen Bregar, ki se je za uspešno izpeljan koncert in pomoč zahvalil tudi ženi Lauri Bregar in njeni sestri Evi Gradič. Pa tudi Tomažu Lavrincu za dober zvok in svetlobni ambient ter Tilnu Seliču in učencu Davidu Razboršku, ki sta poskrbela za ritmično spremljavo.