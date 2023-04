Glasba ne pozna meja: slovensko-hrvaški dvojec se vrača v Šiško

Odmevni slovensko-hrvaški dvojec freekind., ki se je predstavil z mešanico izbranih melodij, funky ritmov in pozitivne energije, se je trdno zasidral na festivalih in radijskih valovih v tujini. Sestavljata ga hrvaška pianistka in vokalistka Sara Ester Gredelj in slovenska bobnarka Nina Korošak Serčič, ki ne skrivata, da izstopata od povprečja.

Že več kot leto dni se ne ustavita, nizata skladbe in nastopata po Evropi, v Londonu bosta denimo z desetimi koncerti zaokrožili angleški del turneje Good Vibrations. Glasbenici, ki sta na sceno stopili leta 2020 s kratkometražnim albumom z naslovom Not Good Enough, sta te dni v svet poslali skladbo Carry You, s katero uradno napovedujeta album Since Always And Forever, ki bo izšel 9. junija.

»Ta je odsev najine osebne in glasbene poti v zadnjem letu, z nekaj anekdotami iz življenja ter s komadi za ples,« pravita glasbenici, ki bosta prvi koncert v Sloveniji pripravili 15. junija, ko se bosta vrnili na oder Kina Šiška, kjer bomo lahko premierno prisluhnili novemu albumu.