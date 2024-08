Finec Käärijä, ki je lani navduševal na Evroviziji, je danes precej drugačen (FOTO)

Finski glasbenik Käärijä je na lanskoletni Evroviziji pustil velik pečat. S svojo pesmijo Cha Cha Cha se je zavihtel na končno drugo mesto, marsikoga pa je navdušil tudi s svojo osebnostjo. Kot lahko vidimo na njegovem profilu na Instagramu, se je od tega tekmovanja spremenil. Prepoznavno črno pričesko je pobarval na svetlo, po posnetkih sodeč pa je pridobil tudi kakšen kilogram ali dva. A kar je bolj pomembno, še naprej navdušuje svoje poslušalce s prepoznavnim smehom in karizmo.

Finec je po lanskoletni Evroviziji z glasbenikom Tommyjem Cashem izdal novo skladbo z naslovom It's Crazy It's Party, ki je med poslušalci dobro sprejeta. Do danes je njen videospot na YouTubu zbral že preko 3,8 milijona ogledov.

Käärijä, ki se ga gledalci Evrovizije spomnijo tudi po dobrem prijateljstvu z Bojanom Cvjetićaninom, je v teh dneh koncertno zelo aktiven. Kot razkriva njegov profil na Instagramu, že celo poletje nastopa na številnih koncih Finske. Oktobra se bo podal tudi na evropsko turnejo. Med drugim ga bo mogoče videti v Berlinu, Parizu, Amsterdamu in Londonu.