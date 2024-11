Film je ovit v tančico skrivnosti

Ameriški igralki Anne Hathaway in Zendaya sta zadnji, ki naj bi se pridružili novemu filmu britansko-ameriškega režiserja Christopherja Nolana. Družbo jima v težko pričakovanem naslednjem Nolanovem filmu, ki je za zdaj ovit v tančico skrivnosti, že delata Matt Damon in Tom Holland.

Če bosta res zaigrali v filmu, bo to Zendayino prvo sodelovanje z Nolanom in tretje za Hathawayevo, ki je že bila pred kamero v njegovih filmih Vzpon Viteza teme iz leta 2012 in Medzvezdje iz leta 2014. V začetku tega leta je Hathawayeva izrazila hvaležnost Nolanu, ki jo je med valom spletnega sovraštva, potem ko je za stransko vlogo v filmu Nesrečniki iz 2012. dobila oskarja, izbral za vlogo v filmu Medzvezdje. »Veliko ljudi mi ni dalo vlog, ker jih je tako skrbelo, kako strupena je postala moja identiteta na spletu,« je Hathawayeva povedala za Vanity Fair. »Imela sem angela v Christopherju Nolanu, ki mu to ni bilo mar in mi je dal eno najlepših vlog, kar sem jih imela, v enem najboljših filmov, v katerih sem sodelovala … In moja kariera ni izgubila zagona, kot bi lahko, če me ne bi podprl.«

Zendaya je s partnerjem Hollandom že sodelovala pri Spider-Manu. Foto: Press

Novico o sodelovanju Hathawayeve in Zendaye z režiserjem, ki se med drugim podpisuje pod film Oppenheimer, ki je večkratni dobitnik oskarja, so viri potrdili ameriškemu spletnemu portalu Deadline. Podrobnosti o projektu niso znane, so pa viri reviji Hollywood Reporter povedali, da naj se film ne bi dogajal v današnjem času.

V javnosti se je pojavila tudi informacija, da naj bi v kinematografe prišel 17. julija 2026. V tem mesecu leta so sicer izšli številni Nolanovi filmi.

Snemati naj bi začeli kmalu prihodnje leto. Ob tem so viri navedli, da so datumi ali opisi filma, ki so bili doslej objavljeni, napačni, saj podrobnosti še niso znane. V Universalu novic, povezanih z novim Nolanovim filmom, ne komentirajo.

Anne Hathaway ima več prihajajočih filmov. Foto: Danny Moloshok/Reuters

Hathawayeva ima sicer več prihajajočih filmov, vključno s Papirnatim tigrom Jamesa Graya z Adamom Driverjem in Jeremyjem Strongom, Ulico Flowervale režiserja Davida Roberta Mitchella, Materjo Mary z Michaelo Coel in dolgo pričakovanim Disneyjevim Dnevnikom princese 3.

Zendaya se je pojavila v dveh največjih uspešnicah tega leta, Izzivalci in Dune: Drugi del, igrala bo z Robertom Pattinsonom v Drami. S partnerjem v resničnem življenju Hollandom sta že sodelovala pri filmih Spider-Man. Potrjeno je namreč, da bo Holland ponovil svojo vlogo Petra Parkerja v prihajajočem četrtem filmu te franšize, vendar še ni jasno, ali bo v njem tudi Zendayin lik MJ.