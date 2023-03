Đuro je edini človek v Sloveniji, ki ima ta privilegij

V Cvetličarno 17. marca prihajajo legendarni Bajaga in Instruktori. 35 let že obstajajo na glasbeni sceni, a o upokojitvi ne razmišljajo. »Za nas glasbenike ni pokoja. Vprašajte Micka Jaggerja ali Toma Jonesa!« pravi legendarni srbski rocker Bajaga. Kljub lepi kilometrini še vedno nastopa in utegne se zgoditi, da bo njihov koncert v Ljubljani precej dolg. Pred nekaj leti v hali Tivoli je denimo trajal kar štiri ure, zato nas je zanimalo, ali se obeta kaj podobnega tudi v Cvetličarni.

Bajaga in Instruktori se vračajo v Ljubljano. FOTO: ALEKSANDAR ZEC

»Če me občinstvo podpira in si tega želi, to zame pomeni spoštovanje in absolutno nagrado tako za občinstvo kot tudi zame,« je malce skrivnosten. Obdržati se kot skupina na sceni skoraj 40 let ni mačji kašelj. Kaj je ključ njihovega uspeha? »Moje pesmi, iskrenost in pošteno delo. To je občinstvo vzljubilo. In hvala jim za vse,« poudari Bajaga.

V Sloveniji zelo pogosto nastopajo. Prav letos so se malce igrali s statistiko in ugotovili, da so imeli med letoma 1995 in 2023 največ nastopov prav pri nas v primerjavi z državami nekdanje Jugoslavije. Tudi letos bodo v goste prišli večkrat. V Sloveniji nimajo le zvestega občinstva, Bajaga ima pri nas tudi precej prijateljev. Mednje spada igralec in režiser Branko Đurić - Đuro. Poznata se že dolgo, in kot pravi Bajaga, je Đuro edini, ki ga kliče po pravem imenu – Momčilo. Vsi preostali mu pravijo Bajaga. Letos je dopolnil 63 let, a se mu to ne zdi nič posebnega.

Glasba ga dela mlajšega

»Na leta ne gledam kot na breme, ampak kot na življenjsko odlikovanje. Glasba in ustvarjanje novih skladb me delata mlajšega,« poudari. Koncerti z Instruktori so posebni tudi zaradi nenavadne tradicije, ki jo imajo že več let. Imajo namreč nekakšno pravilo, da vedno zaigrajo vse skladbe z albuma Prodavnica tajni.

»To pravilo je postavilo občinstvo. Poslušalci imajo radi nekatere skladbe, ki jih preprosti moraš zaigrati. A se trudim, da vedno vključim tudi katere nove ali tiste, ki jih že nekaj časa nismo igrali,« pove. Posebno dobrega mnenja pa nima o današnji glasbeni sceni. Ne motijo ga sicer denimo narodnjaki, ki so v Srbiji najbolj poslušana zvrst, bolj moteče se mu zdijo druge stvari.

»V glasbi je prostor za vsakega. Starejših skupin in pevcev je vse manj, novih pa skoraj ni. To so danes youtube zvezde s sumljivim glasbenim znanjem. A imajo spletno publiko. Gre za neki paralelni svet,« meni glasbenik. Veliko radovednosti in ugibanja je v Srbiji sprožila tudi njegova ločitev. Po dolgih letih sta se z ženo namreč razšla, kar je sprožilo vrsto govoric, a kaj dosti ni komentiral.

V Sloveniji mu le Branko Đurić - Đuro reče Momčilo. FOTO: MEDIASPEED.net

»Z ženo sva se sporazumno ločila in ostala v dobrih ter korektnih odnosih. Kot kaže, je bila moja ločitev težja za medije kot zame, ker so objavljali stvari, ki jih ne poznajo, in stvari, za katere mislijo, da jih poznajo. Ampak čas pozdravi vse. Moji otroci so super in vsi smo živi in zdravi,« komentira.