Drugi oskar za skromnega Japonca

Sloviti japonski animator in soustanovitelj studia Ghibli Hajao Mijazaki je na letošnji podelitvi nagrad ameriške filmske akademije prejel že svojega drugega oskarja. Nagrajeni celovečerni animirani film Deček in čaplja je Mijazakijev prvi film v zadnjem desetletju – in morda tudi njegov zadnji.

Film, ki govori o dečku, ki se po materini smrti med drugo svetovno vojno preseli na japonsko podeželje in tam spozna skrivnostno čapljo, ki ga popelje v magični svet, je minuli konec tedna prejel oskarja za najboljši animirani celovečerec; to nagrado je leta 2003 osvojil tudi Mijazakijev animirani film Čudežno potovanje. Deček in čaplja (naslov izvirnika bi lahko iz japonščine prevedli kot Kako živiš?) je pri tem premagal filme, kot so Marvelov Spider-Man: Potovanje skozi Spider-svet, Disneyjev Elemental, Netflixova Nimona in špansko-francoski Robotove sanje.

Film govori o dečku, ki po materini smrti spozna skrivnostno čapljo, ki ga popelje v magični svet.

Vizualna poslastica

Triinosemdesetletni Hajao Mijazaki se ni udeležil ne podelitve oskarjev v Los Angelesu ne Ghiblijeve novinarske konference v Tokiu, kjer je namesto njega nastopil producent filma Tošio Suzuki. Slednji je povedal, da je »globoko v srcu resnično srečen«, Mijazakijev zelo zadržani odziv oziroma neodziv na oskarja pa je opisal za nekaj povsem normalnega.

V imenu režiserja Hajaa Mijazakija in producenta Tošia Suzukija sta oskarja za Dečka in čapljo sprejela Kijofumi Nakadžima in Keniči Joda. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

2003. je osvojil prvega oskarja.

Deček in čaplja je vizualna poslastica, v kateri iz fantastičnega sveta skačejo skrivnostna bitja in nenavadni junaki. Po mamini smrti v bombardiranju Tokia med drugo svetovno vojno se deček Mahito poskuša navaditi na novo življenje z očetom in nosečo mačeho, ki skrivnostno izgine. Vse se spremeni, ko Mahito sreča govorečo čapljo in se poda na pot v alternativno vesolje, ki si ga delijo tako živi kot mrtvi. »Podeželje v filmu sem ustvaril večinoma iz lastnih spominov,« je v spremni besedi k filmu zapisal Mijazaki, ki je vojno preživel na podeželju. Kakor je še povedal, ni hotel ustvariti avtobiografskega dela, priznal pa je, da je dečkov oče zelo podoben njegovemu očetu.

Zadnji film?

Hajao Mijazaki, ki je studio Ghibli ustanovil leta 1985, je že leta 2013 napovedal, da ne bo več delal celovečernih animiranih filmov, zato ker ne more več slediti »hektični intenzivnosti svoje perfekcionistične delovne etike«.

A štiri leta pozneje so iz Ghiblija sporočili, da se vrača iz pokoja, da bi naredil še svoj zadnji film. In to je bil Deček in čaplja, ki so ga začeli na Japonskem predvajati julija lani brez kakršnih koli napovednikov ali medijske kampanje, tako da gledalci resnično niso vedeli, kaj jih čaka. A film je tako doma kot v tujini postal uspešnica. In niti angleška različica ni od muh, pri sinhronizaciji pa so sodelovali Robert Pattinson, Willem Dafoe, Florence Pugh, Christian Bale in Mark Hamill.