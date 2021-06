Dino Merlin: To je zgodba o ljubezni, ki traja za večno (VIDEO)

jeizdal tretjo pesem s prihajajočega, 12. studijskega albuma Jedan dan, jedna noć. »Predstavljam vam novo pesem, pesem, ki ima posebno mesto v mojem srcu, kot tudi dogodek, ki me je navdihnil, da jo napišem. To je zgodba o ljubezni, ki traja za večno,« so besede s katerimi je najavil premiero nove pesmi.Zadnjega maja lani je Dino je pesem Mi in z njo požel velik uspeh, saj je imel v prvem dnevu kar 1,2 milijona ogledov na youtubu in se povzpel na prvo mesto v vseh državah nekdanje Jugoslavije. Enak uspeh je imel tudi v dueta s. Čeprav je ta pesem premiero doživela na silvestrovo, so jo ljubitelji Dinove glasbe v samo dveh urah poslušali kar 200-tisočkrat. »Ostajam optimističen in upam, da bomo po vsem, kar je za nami, še boljši drug do drugega in da bomo čuvali kozmične sile, ki nas povezujejo pod tem skupnim nebom.«Zanimivo pa je, da je Dino podobne poglede na umetnost prepoznal pri slovenski režiserki), ki je režiserka vseh treh spotov in tudi Merlinovega novoletnega koncerta z naslovom Mir svim dobrim ljudima, ki je potekal na internetu. Z njim je vstop v novo leto slavilo več kot pol milijona ljudi. Koncert, ki bo mnogim ostal v posebnem spominu, je na voljo na Dinovem kanalu na youtubu. Noč je bila posebna tudi za Dina, saj je to prvo novo leto, ki ga od začetka kariere ni dočakal v živo z občinstvom. Umetnik, ki ima za sabo svetovne turneje in spektakularne, čustvene koncerte, optimistično upa, da bo kmalu lahko svojo glasbo predstavljal v živo.