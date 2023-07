Deja poje tudi na porokah (VIDEO)

Deja Čerček se z glasbo ukvarja od mladih nog, saj že od osmega leta igra saksofon. Po končani glasbeni šoli se je odločila, da bo glasbeno izobraževanje nadaljevala na Konservatoriju v Mariboru, kjer je med šolanjem obiskovala tudi ure solopetja, saj je tudi petje od nekdaj njena velika strast.

Že pri šestnajstih letih je začela redno nastopati s skupino Črna mačka, v kateri igra in poje še danes, na odru pa stoji skupaj z očetom Janijem Čerčkom, ki je tudi vodja skupine, pa tudi ob stricu Dušanu Čerčku, ki igra harmoniko. Trobento igra Aljoša Jurkošek, klarinet Urban Erker, bariton pa Jože Sadek.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_4spaoexMns" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Deja Čerček pa se je letos odločila, da stopi tudi na samostojno pot in začne graditi lastno glasbeno kariero. Tako nastopa sama kot tudi s svojo skupino mladih glasbenikov, ki lahko ob spremljavi kitare ali klavirja ter zvokom saksofona polepšajo poročni dan na civilnih in cerkvenih obredih. Njen cilj je snemanje in izvajanje lastnih pesmi, ki bodo temeljile predvsem na kakovosti. Pesem Večerni valovi je že ena takih, ki jo predstavlja ravno v teh dneh, njena avtorica pa je v celoti Dejina sestra Maja, prav tako mlada komponistka, ki se uveljavlja tudi v drugih žanrih.