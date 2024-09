Dadi Daz ne miruje, veliko se mu dogaja južno od slovenske meje

Vedno nasmejani ​Dadi Daz je na glasbeni sceni prisoten od 90. let, ko je s svojim odličnim vokalom pri 22 letih posnel priredbo Bon Jovijeve Always in kot strela z jasnega udaril na čustva oboževalcev po vsej Sloveniji. Takoj je postal zaželen glasbenik, ki se ga ne bi branila marsikatera rock zasedba. Skladba je postala priljubljena in se uvrstila v reden izbor Karaok legendarne Deje Mušič. Pevec Dadi Daz ohranja podobo večnega mladeniča, rockerja po duši. Leta 1998 je izdal album Mamin sin in njegova pot se je samo še vzpenjala. Dadi še vedno pridno ustvarja, in sicer je bil neumoren tudi sredi poletja. Zadnje čase se našemu glasbeniku veliko dogaja tudi južno od slovenske meje, in sicer je med svoje oboževalce vrgel pravo rock bombo, ko je na željo kolegov izdal skladbo v hrvaščini. Ker so bili odzivi odlični, jo je želel približati tudi slovenskim poslušalcem, zato je sledila še slovenska različica z naslovom Kaj mi bo življenje brez tebe.