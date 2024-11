Cene Prevc v novi vlogi (VIDEO)

Energični Dejan Dogaja je v torek razveselil oboževalce, ko je v svet poslal kar dva videospota za skladbi Kamikaze in Bum, bum, bum!, v katerih je združil moči s skupino Skater. To je njegovo prvo tovrstno sodelovanje v samostojni karieri in komaj drugo v zadnjem desetletju za štajerski duo.

»Septembra sem poklical Samčija s predlogom za apres-ski pesem, ki jo je ustvaril Alen Klepčar in sem jo želel posneti z njim ter Saško. Takoj sta bila za akcijo. Medtem ko smo se dogovarjali za snemanje, sem bolj za šalo poslal še eno pesem, ki mi jo je pred časom pokazal prijatelj Dean Windisch. Samči in Saška sta bila tako navdušena, da smo začeli razpravljati, ali naj posnamemo raje to ali prvo. Ker smo vsi ravno dovolj odpičeni, smo se odločili, da posnamemo obe, ljudje pa naj se odločijo, katera jim je bolj všeč,« pravi Dejan.

»Z njim naju povezuje energija, ki jo imamo na odru. Vsi smo zelo živahni in naše poslanstvo je, da razveseljujemo ljudi pod odrom, sploh v teh stresnih časih,« o sodelovanju z Laščanom pove Poštrak.

Čeprav snega v Sloveniji še ni in ga verjetno še nekaj časa ne bomo dočakali, so glasbeniki z ekipo posneli dva videospota na belih strminah. »Imam srečo, da je več mojih prijateljev pravih smučarskih navdušencev, ki spremljajo, kdaj v bližini Slovenije zapade sneg. Ko smo že mislili, da lahko na takšno snemanje pozabimo, mi je sosed in prijatelj Rok Marguč predlagal ledenik Dachstein, in ta se je izkazal za pravo odločitev. Ker smo bili v časovni stiski, bi snemali ne glede na vreme, ampak tokrat se je vse poklopilo. Imeli smo lep in sončen dan, ki smo ga izkoristili za manjši izlet,« pove Dejan Dogaja.

Dejan, Saška in Samči so v svet poslali kar dva videospota v enem dnevu.

Pevka Saša doda, da se je na snemanju počutila kot otrok: »Vrnila sem se v preteklost. Obmetavali smo se s snegom, z Dejanom sva se tudi sankala brez sank, zato sem imela naslednji dan kar nekaj modric. Za konec pa sem dobila dunajski zrezek s pomfrijem – popolno! Glede na to, da sem poletni tip človeka, sem zares uživala in bi z veseljem vse ponovila. Je pa malo manj užival naš snemalec Jernej Šerjak, ki se zelo boji višine. Na ledenik vozi nihalka, zato mu res ni bilo prijetno. Žrtvoval se je za nas, za kar smo mu zelo hvaležni.«

V videospotu poleg treh glavnih akterjev opazimo deskarja Roka Marguča in nekdanjega smučarskega skakalca Ceneta Prevca, ki se je izkazal že v različnih vlogah. Letos je namreč kot stand up komik prvič stopil na oder festivala komedije Panč, že nekaj časa pa se odlično znajde kot gostinec in vodja lokala v Škofji Loki.