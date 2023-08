Boleča resnica Zgodbe o prvaku

Štirinajst let zatem, ko je prejela oskarja za vlogo v filmu Zgodba o prvaku, se je Sandra Bullock nehote znašla v družinski drami, s katero je povezana le filmsko. Zgodba o prvaku (The Blind Side), ki jo je režiral John Lee Hancock, govori o temnopoltem igralcu ameriškega nogometa Michaelu Oherju, ki ga po letih življenja v rejništvu v svoj dom sprejme premožna belska družina in mu pomaga na poti k športnemu uspehu. In čeprav je bil film deležen kritik, češ da gre še za eno zgodbo o belih rešiteljih, sta Sandra Bullock in Tim McGraw za vlogi krušnih staršev prejela vrsto pohval, Bullockova pa tudi oskarja.

Toži krušne starše

Michael Oher je zdaj vložil tožbo proti krušnim staršem Seanu in Leigh Anne Tuohy, v kateri trdi, da ga nikoli nista posvojila, kakor govori film, ampak sta ga pretentala, da je leta 2004 podpisal dokumente, s katerimi sta postala njegova skrbnika. Oher pravi, da sta Tuohyjeva v času skrbništva na njegov račun sklenila vrsto pogodb v skupni vrednosti več milijonov dolarjev, med katerimi je tudi film Zgodba o prvaku. Menda sta prejela vsak po 225.000 dolarjev (zdaj bi bilo to slabih 207.000 evrov) in še 2,5 odstotka od dobička, sam pa da ni dobil niti centa.

Obtožnica še navaja, da se je Michael Oher tega dejstva zavedel šele februarja 2023, ko je ugotovil, da mu skrbništvo, s katerim se je strinjal, ker je bil prepričan, da bo zakonsko postal član družine Tuohy, ne daje nobene družinske povezave s Tuohyjevimi. Kakor je Oher zapisal v svoji knjižni avtobiografiji, izdani leta 2011, sta mu Tuohyjeva zatrjevala, da med skrbništvom in posvojitvijo ni nobene razlike.

Igralec ameriškega nogometa trdi, da sta Tuohyjeva na njegov račun služila milijone.

Prizadeti Tuohyjevi

»Zelo smo prizadeti,« je izjavil Sean Tuohy. »Žalostno je samo pomisliti na to, da bi služili na račun svojih otrok.« Po njegovih besedah s filmom niso mastno služili, dobili so le denar od prodaje pravic od avtorja knjige Zgodba o prvaku Michaela Lewisa. »Vsakdo v družini, tudi Michael, je dobil enak delež – okoli 14 tisočakov,« je poudaril Tuohy in dodal, da je njihovo premoženje »dobro dokumentirano«.

Dotaknil se je tudi samega skrbništva: »Odvetniki so nam povedali, da Michaela ne bi mogli posvojiti po 18. letu; za skrbništvo smo se odločili, da bi ustregli pravilom univerzitetne nogometne zveze, da bi Michael lahko igral za Univerzo v Misisipiju. A Michaela bomo pri 37 letih imeli še naprej radi, tako kot smo ga imeli radi, ko je imel 16 let.«

Michaela bomo pri 37 letih imeli še naprej radi, tako kot smo ga imeli radi, ko je imel 16 let.

Sandra Bullock, ki jo nekateri na družbenih omrežjih pozivajo, naj vrne oskarja za vlogo Leigh Anne Tuohy, se uradno še ni oglasila, dobro obveščeni viri pa pravijo, da je močno prizadeta zaradi vsega skupaj, še posebno po smrti dolgoletnega partnerja Bryana Randalla, ki je umrl za posledicami amiotrofične lateralne skleroze (ALS), degenerativne bolezni, ki prizadene živčni sistem.