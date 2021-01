Birminghamske tolpe tudi v filmu

Cillian Murphy briljira v vlogi Tommyja Shelbyja. FOTO: Press Release

Konec z letom 1939

Priljubljenost vztrajno raste Nekaterim serijam se zgodi, da piscem zmanjka dobrih zamisli, a vseeno še nadaljujejo, s čimer pade gledanost. Nasproten pa je razvoj Birminghamskih tolp, katerih baza oboževalcev je iz sezone v sezono številčnejša. Prve sezone so počasi pridobile dva milijona rednih gledalcev, do četrte se je to število podvojilo, peto pa je gledalo do šest milijonov ljubiteljev serije. Zgovorno je tudi, da so jo ovenčali z nagrado (po izboru gledalcev) najboljše dramske serije, Murphyu pa podelili odličje najboljšega igralca.

Priljubljena BBC-jeva britanska serija Birminghamske tolpe (Peaky Blinders), ki nas je popeljala v kriminalno podzemlje Birminghama v 20. letih prejšnjega stoletja, ko so Anglijo še vedno stresali popotresni sunki 1. svetovne vojne, je pred osmimi leti kot vihar obsedla televizijske sladokusce, podobno pa je navdušila tudi kritiško srenjo, kar je ta ne nazadnje pokazala z nagrado bafta za naj televizijsko dramsko serijo.A so s koncem pete sezone septembra 2019 oboževalci serije obstali v vicah nevednosti. Peta sezona se je namreč sklenila z osrednjim likom Tommyjem Shelbyjem v podobi briljantnega, čigar družina vodi vplivno tolpo Šiltarjev, kako si ob smrti ljubljene žene Grace ob sence prisloni pištolo, odločen končati svoje trpljenje. Toda – ali je nato tudi v resnici pritisnil na petelina? Z odgovorom bi morala postreči šesta sezona, a je koronakriza ustavila njeno snemanje, tako da ljubitelji Birminghamskih tolp še vedno ne vedo, kakšno usodo so si pisci zamislili za Shelbyja. »Tolpe se vračajo, in to udarno!« pa je, ustvarjalec serije in eden od scenaristov, zdaj na veselje milijonov oznanil, da so kamere – seveda upoštevajoč stroge protikoronske ukrepe – spet stekle.Skoraj z enoletno zamudo so v tem mesecu naposled začeli snemati šesto sezono uspešne gangsterske serije. A gledalci se bodo vseeno morali še nekoliko načakati, da bo prišla do njih, saj je na malih zaslonih ni pričakovati pred koncem tega leta, v najslabšem primeru pa šele na začetku prihodnjega. A čakati se tokrat izplača, je prepričan Knight, ki obljublja še posebno napeto sezono. »Družina se znajde v izjemni nevarnosti, na kocki še nikoli ni bilo toliko, kot bo zdaj.« A se tu njegove obljube ne končajo.Ko je serija že pošteno zasvojila igralce, bilo je tik pred začetkom pete sezone, je Knight napovedal, da ima v mislih sedem sezon. »V glavi si rišem zgodbo, že sago družine, umeščeno v čas med obema vojnama. Za konec si zamišljam, da ga naznanijo sirene napada v Birminghamu v letu 1939, a da pridemo do tega, potrebujemo še vsaj tri sezone.« Skupaj torej sedem. Zato so se največjim ljubiteljem kar nekoliko povesili nosovi, ko je pred dnevi oznanil, da bo prihajajoča šesta sezona zadnja. A če so se oboževalci te izjemne nadaljevanke v tistem hipu morda počutili skoraj malce opeharjene, se jim bodo zdaj usta razlezla v zadovoljen nasmeh. Tudi po šesti sezoni se bo zgodba nadaljevala, le v drugačnem formatu. Prišel bo še film! »Že od začetka, ko sem zgodbo šele ustvarjal, sem si zamišljal zaključek s filmom. In natanko to se bo zdaj zgodilo!« pravi Knight.