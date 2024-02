Babice rapajo o življenju na podeželju

Nekoč je bil vstop v svet šovbiznisa omejen na mlada leta, danes pa tudi v osmem desetletju življenja ni prepozno začeti kariere pod žarometi. Dokaz so simpatične korejske ženice, združene v skupini Suni in sedem princes, ki z raperskimi nastopi navdušujejo spletne sledilce. Pohvalijo se lahko z več kot 70.000 ogledi na youtubu.

Dekleta, združena v glasbeno skupino, se poznajo že od mladih nog. Leta 2016 so se skupaj udeležile izobraževanja odraslih in se naučile brati in pisati, saj po korejski vojni v težkih okoliščinah to ni bilo mogoče. Rapanje jim je lani predstavila vodja zasedbe Jeom-sun Park, ki je na to glasbeno zvrst po naključju naletela na spletu.

Jeom-sun meni, da jo nastopi pomlajujejo.

Takoj je padla ideja, da bi se rapanja naučile tudi same, za pomoč pa so zaprosile svojega učitelja korejščine. Skupina je prvič nastopila avgusta lani in hitro postala prava lokalna atrakcija. Članice, vse starejše od osemdeset let, rapajo o podeželskem življenju.

»Pobiranje čilija s farme čilijev, pobiranje lubenice s farme lubenic. Tako vesela sem, da sem se vrnila domov!« se glasi kitica ene od njihovih pesmi.

Imajo zelo izdelano modno podobo.

Vodja skupine je na rap naletela na spletu.

Skrbno izbirajo kostume

Skupina zelo skrbno izbira kostume, v katerih nastopa, za vsako pesem pa pripravi tudi plesno koreografijo. Po lokalnih uspehih so postale slavne po vsej Južni Koreji in danes jih vabijo na različne konce dežele. Gospe so prepričane, da jih nastopanje v skupini pomlajuje. »Zdi se mi, kot da postajam mlajša. Tudi če sem stara, sem navdušena,« je po točki v vrtcu komentirala 81-letna Parkova.

Nad sodobnimi babicami so navdušeni tudi njihovi vnuki, ki se kar ne morejo načuditi uspehu, ki so ga dosegle. »Mislila sem, da samo zvezdniki postanejo priljubljeni na družbenih omrežjih, toda zdaj je tam tudi moja babica,« pravi 27-letna vnukinja Parkove Hye-eun Kang. Prepričana je, da je njena babica najslavnejša prebivalka Chilgoka.

Pogumne dame so sprožile val nastanka pevsko-plesnih skupin babic. Po njihovem vzoru so v Chilgoku nastale še štiri skupine.