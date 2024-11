Ansambel Dar praznoval prvi jubilej

»Za nas je bil to prvi večji koncert, ki smo ga priredili. Seveda z razlogom, saj je za nami prvih deset let delovanja. In za prvi okrogli jubilej se spodobi, da ga praznuješ z glasbenimi prijatelji. Bili smo prijetno presenečeni, ker smo ga razprodali in dvorano OŠ v Šoštanju napolnili do zadnjega kotička. To nas je pustilo brez besed. In res hvala vsem, ki so prišli, tudi vsem glasbenim prijateljem, voditeljici koncerta Nini Cestnik Pavlič, humoristu Sašu, županu občine Šoštanj Borisu Goličniku ter podžupanji Urši Kurnik, tonskemu mojstru Mihu Lampretu, sponzorjem, donatorjem in vsem drugim prijateljem, ki so pripomogli k projektu,« so člani ansambla Dar sklenili misli nekaj dni po koncertu, še vedno pod vtisom, ki je pri vseh pustil neizbrisen pečat.

Pred šestimi leti so se širši javnosti prvič predstavili kot posebni izbranci na Noči Modrijanov.

Člani ansambla z voditeljico koncerta Nino Cestnik Pavlič

Župan in podžupanja sta ansamblu Dar namenila nekaj lepih besed in poudarila, da so vsi v občini ponosni na njihovo uspešno ustvarjanje ter obenem počaščeni, da so za praznovanje prve okrogle obletnice izbrali prav dvorano v Šoštanju.

Tak je bil pogled iz povsem polne dvorane na oder, na katerem so se zbrali jubilanti z gosti. FOTOGRAFIJE: Arhiv Ansambla

Prisluhnejo jim različne generacije

Ansambel je stopil v glasbeno orbito leta 2014, takrat so bili še štiričlanska zasedba, od leta 2017 pa jih je pet. Pred šestimi leti so se širši javnosti prvič predstavili kot posebni izbranci na Noči Modrijanov, kar je bil zanje velik poklon. Njihova zasedba se je nekoliko spreminjala, danes so člani ansambla Matjaž Meh, Rok Zorko, Matic Balant, Andraž Ravnak in Rok Preložnik, ki prihajajo iz okolice Zreč, Slovenskih Konjic in okolice Šoštanja. Fante vsi poznajo po ubranem večglasnem petju in energiji, ki jo izžarevajo na vsakem nastopu. Nič drugače ni bilo na njihovem prvem samostojnem koncertu, na katerem so, kot rečeno, praznovali 10-letnico delovanja. Za nastop so izbrali Šoštanj, ker od tam prihajata dva njihova člana.

»V polni dvorani smo opazili obiskovalce vseh generacij, kar nas je zelo razveselilo in dalo dogodku še večjo težo,« so dejali fantje, ki navdušujejo mlado in staro, na glasbeni sceni pa tkejo pristne prijateljske vezi, ki jih je bilo opaziti tudi v skrbno pripravljenem programu.

V svojo sredino so povabili tudi glasbene goste, ki so z njimi zaigrali in zapeli. To so bili ansambli Slovenski zvoki, Opoj, Šepet, Firbci in Silvo Pliberšek, medtem ko je za smeh skrbel gasilec Sašo Dobnik. Skupaj z omenjenimi gosti so spletli tudi nekaj venčkov, v katere so poleg svojih skladb vpletli tudi druge znane viže. Na koncu so vsi glasbeni gostje zapeli s ponosnimi slavljenci.