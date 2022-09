Afera pljunek razburkala beneški festival

Niso le zvezdniška imena in premiere najizjemnejših filmskih stvaritev minulega leta tisti, ki na tekočem beneškem festivalu kradejo pozornost. Oblake prahu dviguje tudi dogajanje, ki je spremljalo ustvarjanje trilerja Ne skrbi, draga (Don't Worry Darling) in je ob premieri in spremljevalnih promocijskih dogodkih netilo napetost in povzročalo škandalčke. Od tega, da je na tiskovno konferenco ob premieri prišla le režiserka Olivia Wilde, medtem ko je bila odsotnost glavne igralke Florence Pugh boleče očitna, do tega, da je na koncu neprijetna novinarska vprašanja zaustavil kar moderator tiskovke. In do najbolj nedavnega incidenta, ko naj bi med premiero filma Harry Styles svojega soigralca Chrisa Pina (ne tako skrivaj) pljunil in mu pokazal svoj gnev. Tako so prepričani oboževalci, ki so s svojimi pripombami, povezanimi s tem slinastim škandalom, skoraj zrušili internet. Umirilo jih ni niti zatrjevanje Pinovega predstavnika, da so govorice o pljunku popolna izmišljotina in da ga nikoli ni bilo.

O pljunku, ki ga morda sploh ni bilo, govori ves svet.

Varala Jasona Sudeikisa

Za nasmehi igralske zasedbe naj bi vrelo od napetosti. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Verjetno ni filma, o katerem bi se na letošnjem filmskem dogodku v Benetkah toliko govorilo kot o trilerju Ne skrbi, draga, čeprav žal ne iz pravih razlogov, kot bi bile izjemne kritiške ocene. Sprva je okoli filma zadonelo pred meseci, saj je že snemanje potekalo v neprijetnem vzdušju, predvsem, ker se je Wildova zapletla s Stylesom, kar je šlo v nos predvsem Florence. Ta pač ni mogla mimo dejstva, da je bila režiserka uradno še vedno v dolgoletnem razmerju z, ki mu je z mladim Harryjem natikala rogove. Te medsebojne napetosti pa zvezdnicama ni uspelo skriti niti na beneškem festivalu, kdor je namreč pozorno sledil dogajanju, je opazil, kako se Pughova na vse pretege ogiba očesnemu stiku z Wildovo. V lase pa sta si tudi skočili, ko je pogovor nanesel na seksualno obarvane prizore v filmu, ki so po režiserkinem mnenju bistveni za zgodbo, medtem ko je Pughova dejala, da ni šla v igro zaradi tega in da upa, da filma ne bodo gledalci in kritiki zreducirali le na te žgečkljive trenutke, ki pač niso bistvo zgodbe.

Je na Chrisa Pina priletela soigralčeva slina? FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Polemike je nadalje sprožila zamenjava glavnega igralca v zadnjem hipu, ko je Wildova iz zasedbe vrglain vrzel brzinsko zapolnila s Harryjem. Menda zaradi Shijevega neprimernega vedenja, čeprav je na drugi strani igralec zatrjeval, da je sam odstopil od projekta. Zdaj pa še afera s pljunkom, ki je bila ali pa je morda ni bilo.

Posnetek domnevnega pljunka je zažgal internet. Ko se je Styles na premieri namreč prebil do svojega sedeža ob Chrisu, so se mu v trenutku, ko se je usedal, ustnice oblikovale sumljivo podobno pripravljenosti na pljunek. Skoraj sočasno pa je Chris pogledal proti svojemu mednožju, za hip prenehal ploskati, zmajal z glavo in si na nos poveznil sončna očala. Mnogi so prepričani, da mu je tedaj v naročje priletel Harryjev pljunek. »To je absurdno, popolna izmišljotina. Naj bo jasno – Harry ni pljunil Chrisa. Med njima vlada popolno spoštovanje.«