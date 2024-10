35. Liffe bo posvečen japonskemu klasiku

V slovensko prestolnico se 13. novembra vrača Ljubljanski mednarodni filmski festival (Liffe). Petintrideseta izdaja Liffa bo tudi tokrat ponudila izbrane dosežke svetovne kinematografije in nagrajence najvidnejših festivalov. Retrospektiva je letos namenjena grško-francoskemu režiserju, scenaristu in producentu Costi Gavrasu, ki živi in dela v Franciji.

Znan je po političnih filmih, kot sta politični triler Z (1969), ki je prejel oskarja za najboljši tujejezični film, in Pogrešani (1982), za katerega je prejel zlato palmo in oskarja za najboljšo priredbo. Med njegovimi filmi so še Priznanje (1970), ki govori o vdoru sovjetskih tankov na Češkoslovaško, film o vojaškem udaru v Urugvaju Obsedeno stanje (1973) in Amen (2002), v katerem obravnava zatiskanje oči Vatikana pred holokavstom. Posnel je tudi film Odrasli v sobi (2015), ki ga je zasnoval po knjigi nekdanjega grškega finančnega ministra Janisa Varufakisa.

Gavrasov film Z je prejel oskarja za najboljši tujejezični film. FOTO: Promocijsko Gradivo

V Ljubljani bo Liffe letos gostoval na šestih festivalskih prizoriščih (Linhartova in Kosovelova dvorana Cankarjevega doma, Kinodvor, Slovenska kinoteka, Kino Bežigrad in dvorana AGRFT na Aškerčevi 5), sicer pa si bo mogoče filme ogledati tudi v Mariboru (Maribox), Novem mestu (Anton Podbevšek Teater) in Celju (Mali Union). Letos so lokacijam dodali še kranjski MojKino.

V fokusu festivala

Festival bo potekal do 24. novembra. Ob koncu tradicionalno podelijo nagrade. Vodomca po izbiri mednarodne žirije prejme režiser najboljšega filma iz tekmovalnega festivalskega sklopa Perspektive, nagrado občinstva zmaj pa film, ki mu občinstvo nameni največ glasov. Mednarodna žirija svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev bo podelila nagrado fipresci. Podelili bodo tudi nagrado za najboljši kratki film, nagrado mladinske žirije Kinotrip in nagrado Art kino mreže Slovenije.

Spremljevalni program tudi letos obsega številne pogovore s festivalskimi gosti in filmskimi ustvarjalci ter okrogle mize in delavnice.

V fokusu festivala bodo tokrat alternativni filmi na Slovenskem, Liffe pa bo posvečen pokojnemu japonskemu klasiku Jasuzu Masumuri, ki bi letos praznoval sto let. Leta 1957 je režiral svoj prvi film Poljubi, zaradi katerega je filmski kritik (in bodoči režiser) Nagisa Ošima zapisal, da je » v japonski film prispela močna neustavljiva sila«. V naslednjih treh desetletjih je režiral 58 filmov različnih žanrov.