Zoran Predin izdal skrivnost

Legendarni glasbenik Zoran Predin, ki se je te dni vrnil iz Beograda, je voditeljici Andreji Jernejčič v oddaji Zajtrk PR'Andreji zaupal, da mnogi velikokrat mislijo, da je tečen oziroma so mnogi imeli napačno predstavo o njem, dokler ga niso spoznali.

V oddaji, ki je bila polna smeha in humorja, je med drugim prvič razkril tudi, kakšen projekt pripravlja. Potrdil je, da knjige piše zjutraj od šestih do desetih, ker pozneje premišljuje o seksu in kuhanju. Z znamenito potico, ki jo je naredil pred dvema letoma, zaenkrat še vedno lovi slavo, medtem ko že razmišlja o novih podvigih, tudi o pehtranovi. Spregovoril je o tem, kako preživlja dan, zaigral je pesem in razkril, zakaj je začel na stara leta pospravljati. Več pa v oddaji, ki je bila premierno prikazana v petek, lahko pa si jo ogledate tudi danes ob 20. uri in jutri ob 21. uri na televizijskem programu Vaš kanal.