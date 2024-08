Znano, kam sta po poroki odpotovala Luka Basi in Nastja Gabor

Glasbenika sta si minuli konec tedna končno obljubila večno zvestobo, potem ko so njune načrte lani prekrižale hude poplave in sta morala poroko prestaviti. Luka Basi in Nastja Gabor ne skrivata, da je za njima najlepši dan v njunih življenjih, saj so bili prisotni njuni najdražji in tudi mnogo znanih imen s slovenske glasbene scene. Dobra prijatelja in tesna sodelavca Raay in Marjetka Vovk sta poskrbela za presenečenje in na poroki premierno zapela pesem, ki sta jo ustvarila za mladoporočenca, ob tem ganljivem trenutku pa so prisotni potočili kar veliko solza. Po sanjski poroki in velikem slavju sta se Luka in Nastja z otrokoma, sinom Taiem in hčerko Tio, odpravila na otok Pag, kjer preživljata zadnjih nekaj poletij, saj sta si tam pred časom omislila hiško v priljubljenem kampu Straško.