Znani Slovenec pokazal stanovanje v Dubaju: najvišji nadstropji sta njegovi, do tja vodi zasebno dvigalo (VIDEO)

Damianu Merlaku je uspelo s kriptovalutami in menjalnico obogateti. Da ima pod palcem zajeten kupček denarja, je javnosti dobro znano (sodi med najbogatejše Slovence), svojega načina življenja in prestiža pa niti ne skriva, temveč z veseljem deli z javnostjo. Tokrat se je pohvalil z gradnjo njegovega stanovanja v Dubaju, ki se razteza v najvišjih nadstropjih dubajske stolpnice.

Do 900 kvadratnih metrov velikega stanovanja v 45. in 46. nadstropju, ki mu pripada šest parkirnih mest, vodi zasebno dvigalo. Ko vstopi vanj, je videti, da je trenutno še precej v razsulu. Merlak pojasni, da se je lotil temeljite prenove in ureditve po lastnih željah, da pa gre prenova počasi h koncu.

Iz postelje pogled na morje

Iz spalnice, kamor prav tako vodi dvigalo in je v najvišjem nadstropju, bo spektakularen pogled na morje. Prav na morje pa gleda tudi terasa, ki je v spodnjem nadstropju stanovanja.

Iz načrtov je videti, da bo precej moderno stanovanje, dnevno sobo bo med drugim krasil videozaslon, velik šest krat tri metre, na koncu pa tudi pove tudi, koliko luksuz v Dubaju stane – 20 milijonov evrov. Nekateri so ob tem zastrigli z ušesi, saj Merlak pred časom govoril, da je stanovanje kupil za precej manj denarja.

V posnetku je potrdil, da je nepremičnino resda kupil leta 2019 in takrat zanjo odštel osem milijonov. Zakaj torej danes govori o 20 milijonih? Ker se je nedavno pojavil kupec, ki mu je bil pripravljen za njegovo nepremičnino odšteti 20 milijonov evrov.