Znani Slovenci se poslavljajo od pokojne Lee: Brez besed ... (FOTO)

Slovenijo je zgodaj zjutraj pretresla vest, da se je za vedno poslovila manekenka in nekdanja tekmovalka šova Masterchef Slovenija Lea Plut.

Kot smo že pisali, je žalostno vest na Instagramu sporočil partner pokojnd Saša Kapetanović. Pod objavo pa so se zvrstili številni komentarji znanih Slovenk in Slovencev, ki so fotografu zaželeli sožalje.

Med drugim so Saši in družini sožalje izrekli Katarina Čas, David Urankar, Jerica Zupan, Katka Bogataj, Sanja Grohar in Tjaša Kokalj Jerala, Uroš Umek in Sara Rutar. »Goloboko in iskreno sožalje«, »Brez besed«, »Naj ji bo mirno« se glasijo sporočila, ki so jih zapisali pod črno-belo fotografijo.