Znana voditeljica se mu je odrekla, zdaj ga ponuja drugim

Voditeljica in vplivnica Tara Zupančič, ki je v partnerski zvezi s pevcem Matevžem Šaleharjem - Hamom, je sporočila, da prodaja svoj motor, ki ga je kot prva lastnica prejela leta 2020. V tem času je naredila nekaj čez deset tisoč kilometrov, chopper znamke Honda pa prodaja za skoraj šest tisoč evrov. »Predajam jo v roke, sklopke in zavoje tistemu, ki jo bo imel rad, tako kot jo imam jaz,« je zapisala Tara.

Tara Zupančič je izpit za motor naredila pred dobrima dvema letoma za svoj 32-letni rojstni dan, takrat pa je svojim sledilcem sporočila, da je ponosna lastnica novega motorja. »To je moja Honda. Ime ji je Muca. Prišla je skupaj z mojim izpitom in če bi mi kdo rekel, da se mi bo uresničila želja, ki se mi še danes zdi rahlo surrealna, bi mu rekla, da je zmešan. Ampak za motorizem rabiš tudi to, v malih dozicah, seveda, pa še malo poguma, veliko volje in ljudi, ki te podpirajo. Aaaaah ja - Srečna do neba!!!,« je zapisala.

Ali se že spogleduje z novim jeklenim konjičkom oziroma mednogamarjem, kot mu pravi sama, bomo zagotovo izvedeli kmalu.