Znana Slovenka po nesreči z motorjem: oba s partnerjem v mavcu (FOTO)

»Včasih te življenje spomni, da se lahko v trenutku konča. Hvala tistim tam zgoraj, ker so naju merkali v prometni nesreči z motorjem. Življenje na ranču bo zdaj na prisilnem dopustu. In ni mi všeč,« je zapisala Lara Goršek Kos, ki smo jo spoznali v šovu Kmetija in Sanjski moški.

Objavila je tudi fotografijo, na kateri sta skupaj s partnerjem oba v mavcu. Ona ima celo desno nogo v mavcu, on levo ramo.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Twitter

Sledilci so pod objavo zapisali, da sta imela srečo, da se je tako končalo, kar je tudi sama priznala. Želimo jima hitro okrevanje.