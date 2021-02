Znana Slovenka odkrito: lepotne operacije so jo osrečile

Leta 2016, ko si še ni dala povečati prsi. FOTO: MEDIASPEED.net

je pred nekaj leti spakirala kovčke in se preselila na Bali s tedanjim fantom, ki je v preteklosti menda sodeloval pri več propadlih shemah mrežnega trženja, med drugim tudi Coinspace, ki je obljubljal revolucijo trga s kriptovaluto s-coin.A iz tega nato ni bilo nič, pred kratkim pa se je na očeh javnosti znašel zaradi posla s hitrimi antigenskimi testi, s katerimi je podjetje Majbert Pharm dobro zaslužilo. Parček se je kmalu po prihodu na Bali razšel, prsata temnolaska pa se je odločila ostati, ustanovila je svoje podjetje z oblačili, na instagramu, na katerem je izjemno vplivna in uspešna, pa ji sledi več kot sto tisoč ljudi. Ti ji prav vsak dan pošiljajo takšna in drugačna vprašanja, tudi o zasebnem življenju in zunanjem videzu, zato se je Ula po številnih ugibanjih in obtožbah odločila spregovoriti o lepotnih posegih, ki jih je prestala v zadnjih letih.Nedvomno je 31-letnica povsem drugačna, kot je bila, ko je v prestolnici korakala po modnih brveh in se na dogodkih predstavljala kot plesalka, a je menda tudi srečnejša, kot je bila kadar koli. »Še nikoli se nisem počutila tako dobro v svojem telesu in svoji glavi kot danes,« poudarja Ula, ob tem pa dodaja, da si je kot 16-letnica lase barvala v svetlo, pa ne zato, ker bi ji to bilo všeč, temveč zato, ker so to počele tudi njene prijateljice.»Pri sedemnajstih sem imela tri službe, ker sem bila tako nesrečna zaradi svojega nosu, da sem si obljubila, da si bom plačala poseg takoj, ko bom dopolnila osemnajst let. Ne zato, da bi nekam pripadala, temveč ker sem si tako želela. Se je kdo od mojih bližnjih strinjal? Ne. Oni so me imeli radi točno takšno, kot sem. In sem šla, sama. Nisem spremenila le svoje podobe, temveč tudi svoje razmišljanje. Nisem se več obsojala, ker sem želela biti drugačna. Ne razumite me napak, ne pravim, da mora človek pod nož, da bi si bil všeč. Sami sebi morate biti všeč. Jaz sem bila denimo drugim čisto super s krivim nosom, nekaj kilogrami več in grozljivo samopodobo,« razlaga Ula tistim, ki obsojajo njena dejanja oziroma lepotne popravke. Temnolaska danes živi v vili na plaži in ne bi mogla biti srečnejša.»Danes imam veliko raje polne in sočne ustnice in nikoli več ne bi izbrala majhnih in visečih prsi. Toda to sem jaz. Ne razumem, zakaj ljudi moja sprememba boli. Bi morala 17-letna Ula ostati v Šmartnem pod Šmarno goro, govoriti negativne stvari o sebi in drugih, se pritoževati, kako je drugim vse padlo z neba, samo meni nič? Prosim, nikoli več me ne razžalostite s svojimi negativnimi in groznimi objavami o tem, kaj sem storila iz sebe. Nase sem izjemno ponosna, saj sem naredila tisto, kar sem si želela, čeprav nekateri izmed vas tega nikoli ne bi storili,« še pravi starleta, ki je za konec priznala, da si je poleg tega, da si je dala pri osemnajstih operirati nos, ustnice dala povečati pri 27 letih, leto pozneje pa še prsi. Prestala je tri lepotne posege, ki so njeno življenje spremenili na bolje.