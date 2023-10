Zgodovinski trenutek: postavili nov svetovni rekord

V spektakularnem podvigu, ob katerem bo svet brez dvoma zadrževal dih, je Jan Žnidaršič iz akrobatske skupine Dunking Devils Squad na trampolinu skočil na rekordno višino 14,5 metra, medtem ko je tik pod njim znani ameriški tekmovalec v motošportu in kaskader Travis Pastrana izvedel drzno salto nazaj na svojem motorju.

Ta zgodovinski trenutek, ki združuje natančnost, pogum in neomajno zaupanje, je priča o neustrašnosti in inovativnosti dveh adrenalinskih navdušencev. Sodelovanje z ikono ekstremnih športov za Dunking Devils predstavlja uresničitev sanj, hkrati pa je bil ta podvig tudi slavje slovenske iznajdljivosti in odličnosti, saj je Jan skakal na največjem trampolinu na svetu, ki je slovenski izum. »Travisa občudujem že od otroštva, zdaj pa sva skupaj spisala zgodovino. Vse se je zgodilo tako spontano. En trenutek smo postavljali trampolin, v naslednjem pa smo že postavljali svetovni rekord. Adrenalin in koncentracija sta bila na vrhuncu, bilo je izjemno intenzivno. A zaupala sva si, vsako sekundo. Neizmerno sem navdušen. Tega trenutka in celotne izkušnje ne bom nikoli pozabil. Uspelo nam je in bilo je epsko,« je po neverjetnem podvigu povedal Jan.

Pastranaland je dinamično igrišče, ki odseva Travisovo ljubezen do ekstremnih športov in drznih podvigov.

Posebno priznanje – 24. oranžna kapa

Ob prihodu v Pastranaland se je ekipa Dunking Devils srečala z navdušenim Travisom, ki je rekel: »Presenečenje! Jutri bomo podirali rekord, odločil sem se, da bom skočil pod vami.« Fantje so kljub strahu in kupu neznank, ki so jim stale na poti, sprejeli izziv. Navsezadnje so pričakovali, da jih bo Travis potisnil na rob cone udobja. Časa za priprave in trening je bilo zelo malo. Fante je gnala ogromna želja po uspehu, zanašali pa so se tudi na dolgoletne izkušnje s podobnimi triki. In uspelo jim je! Tako je bil svet priča rojstvu novega trika, imenovanega Over under Tramp FMX. »Z Janom sva morala biti res popolnoma usklajena, prostora za napake ni bilo,« je priznal Pastrana. Za Dunking Devils Squad je sodelovanje z njihovim življenjskim vzornikom pomenilo izpolnitev njihovih sanj.

»Spremljali smo ga, ko je postavljal mejnike s svojimi norimi triki. Med drugim je leta 2006 kot prvi naredil dvojno salto nazaj na motorju. Postavitev največjega trampolina na svetu v Pastranalandu v ameriški zvezni državi Maryland in podiranje svetovnega rekorda s Travisom pa je nekaj, iz česar so ustvarjene sanje,« pravijo navdušeni akrobati. Ekipo pa je doletela tudi posebna čast – Travis jim je podaril 24. oranžno kapo, ki simbolizira izjemne dosežke in drznost. Ta ekskluzivna trofeja, podeljena tistim, ki dosežejo nekaj kot prvi na svetu ali postavijo nov rekord, je dodatno poudarila edinstvenost podviga in zapisala Dunking Devils Squad v zgodovino adrenalinskih športov.