Zgodba o odhodu Vide Petrovčič se zapleta: to je zdaj razkril nekdanji generalni direktor RTV

Poročali smo že o odhodu ene izmed najbolj znanih novinark in voditeljic nacionalne rtv hiše, saj Vida Petrovčič po več kot štiridesetletnem novinarskem delu odhaja v pokoj. A se je nato oglasil Igor Kadunc, nekdanji generalni direktor nacionalne televizije, in razkril drugačno ozadje njenega odhoda, namreč da ne gre v pokoj, a bo za odhod dobila kar deset plač.

Igor Kadunc. FOTO: Uroš Hočevar

Zdaj se zgodba nadaljuje, saj je Kadunc na facebooku objavil nove podrobnosti o odhodu Petrovčičeve iz RTV-ja. »Če bi se želela Vida Petrovčič upokojiti, bi to sporočila kadrovski službi in bi ji prenehalo delovno razmerje zaradi upokojitve. Dobila bi izplačane 3 plače! Ampak Vida Petrovčič NI podala takšnega dopisa kadrovski službi. Ona se je obrnila (samoiniciativno?, običajno so bili na možnost odpusta potencialni zaposleni opozorjeni!) na kadrovsko službo in ta ji je potrdila, da lahko dobi dodatnih 7 plač, če se pusti odpustiti »iz poslovnega razloga«. Torej navedba vodstva RTV čisto navadna laž! V dokaz podajam »Redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga«, ki sem jo pridobil ...«