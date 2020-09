Že čakal na ‘usmrtitev‘, nato pa se je zgodil preobrat

V novi epizodi Masterchefa so se sodniki Bine Volčič, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi vrnili v preteklost in tekmovalcem predstavili vsak svojo najljubšo jed iz otroških dni: ocvrte rezine, mlečni riž in ocvrtke.



Če je v začetku oddaje še odmeval smeh, ki so ga med tekmovalci izzvali sodniki s svojimi opravami iz otroštva (najbolj je vse navdušil Bine s svetlimi kodrčki), je v naslednjih trenutkih že tekel znoj, ko so začeli pripravljati vsak svojo jed. Povsem izgubljen se je zdel Gašper, Karima je skrbelo, da ga bo povsem polomil z ocvrtki, toda končni izdelek ga je navdušil.



Toliko bolj je bil nad Anini slanimi rezinami razočaran Bine. Menil je, da si je zadala prevelik izziv, Ani pa so zato po licih tekle solze. »Tako sem jezna nase! Zdi se, kot da sebi ne privoščim, toda to ni res. Ne vem, zakaj to počnem. 'Glupa' si, nehaj!« si je govorila. Veliko presenečenje Boj za obstanek v šovu se je nadaljeval z izločitvenimi testi. »Srce me boli, vse je zavoženo, ta krožnik je polomija,« je bil Karim tokrat razočaran nad Gašperjem. »Nismo vredni takšnih krožnikov,« je pribil še Bine. Tanja si je s školjkami prislužila »dva balkona«, Ana je popravila vtis s sladico, a so jo vsi opozorili, da se mora izkazati še s slano jedjo.



Gašper je bil že pripravljen na to, da bo zaradi ponesrečenega krožnika izločen, a zgodil se je preobrat: sodniki so se odločili, da nobeden od četverice ne bo izločen.