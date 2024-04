Žan Serčič in Omar Naber opozarjata oboževalke

Priljubljeni pevec Žan Serčič ima težave z nepridipravi, ki v njegovem imenu ustvarjajo profile na družbenih omrežjih in njegovim oboževalcem pošiljajo zahteve za prijateljstvo in tudi sporočila.

Štajerski glasbenik, ki je kot najstnik zaslovel v oddaji Slovenija ima talent, zadnja leta pa s svojimi uspešnicami osvaja srca Slovenk, ob dogajanju na omrežjih ne more skriti slabe volje, saj zanj namreč velja, da do svojih številnih oboževalk in oboževalcev goji izjemno spoštljiv odnos.

Žan Serčič je trenutno zaposlen s snemanjem novega albuma. FOTO: Robert Ribič

»To se je začelo dogajati zares pogosto in dnevno z ekipo blokiramo vsaj dva ali tri lažne profile. Ne nasedajte sporočilom! Moj edini in pravi profil je tisti z modro značko, tako na instagramu kot tudi na facebooku,« je spletne prijatelje opozoril 28-letnik, ki je letos izdal svoj prvi koncertni album Ljubezenske igre, kmalu zatem pa je oznanil, da se v studiu že kuha nekaj novega.

Štajerec je o novem albumu še skrivnosten, je pa razkril, da tudi tokrat sodeluje s Krešimirjem Tomcem, njegov novi glasbeni izdelek pa bo imel menda povsem novo dimenzijo. Sicer pa se v spletni godlji v teh dneh ni znašel le Žan, veliko razlogov za nejevoljo ima tudi njegov glasbeni kolega Omar Naber, ki že nekaj časa opozarja na lažne profile, s katerih njegove oboževalke prejemajo sporočila.

»Sem super vznemirjen, ker sem ustvaril posebno skupnost na tinderju, kjer se lahko še bolj povežemo. Vabim te, da se pridružiš in skupaj ustvarimo nepozabne trenutke. V tinder skupnosti bom izbiral oboževalke za zmenek,« se glasi sporočilo, ki ga nikakor ni zapisal Omar, glasbenik pa pravi, da ima dovolj izprijencev, ki dekletom v njegovem imenu pošiljajo sporočila. Oba glasbenika sledilke ob tem še enkrat opozarjata, naj jim nikakor ne nasedejo.