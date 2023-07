Zadnjič Indiana Jones (FOTO)

V ljubljanskem Cineplexxu so dočakali premiero težko pričakovanega novega filma o neustrašnem arheologu Indiani Jonesu, ki ga je še zadnjič odigral Harrison Ford. Petega dela filmske franšize tokrat ni režiral Steven Spielberg. Ta se je namreč podpisal pod produkcijo filma, režijo pa predal Jamesu Mangoldu. Harrison je junaka prvič odigral leta 1981 v Lovu za izgubljenim zakladom, ko mu je bilo 38 let, zadnjič pa pri 80. Tokratno dogajanje je postavljeno v vesoljsko tekmo v 60. letih prejšnjega stoletja in vsebuje preblisk, v katerem se je igralec digitalno postaral. Snemali so v Maroku, na Siciliji, Škotskem in v Angliji ter v londonskem studiu Pinewood Studios.

Vsak moški si kdaj želi biti Indiana Jones, tudi DJ Aljaž Zupan in pevec Challe Salle.

KingRex (Peter Pešut) in Jetski (Tadej Kolar) iz zasedbe Brudaz

Razburljivo dogodivščino si je ogledalo mnogo znanih slovenskih obrazov, gledalce pa je na premieri presenetil kar sam Indiana Jones, v katerega se je oblekel Mitja Bosnič iz društva Na meji nevidnega, eden od organizatorjev večjega dogodka za ljubitelje filmske kulture, kostumov, stripov, serij in iger pri nas.