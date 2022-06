Vodja Janševega kabineta se je poročil: svatje razkrili podrobnosti (FOTO)

Na obali je bilo minuli vikend veselo in romantično. V Strunjanu v Vili Tartini sta v zakonski jarm skočila nekdanji vodja kabineta predsednika vlade v času vlade Janeza Janše, Peter Šuhel in njegova srčna izvoljenka Viktorija Kristina Dolinar – hčerka celovškega podžupana Lojzeta Dolinarja. Na slavju so svatje dobro pili in jedli. Dobrote, s katerim so razvajali svoje brbončice pa so razkrili nekateri svatje.

Karierni politik, pred prihodom v kabinet predsednika vlade je bil dolga leta v Bruslju ob Milanu Zveru, je avgusta lani lepo Viktorijo Kristino zaprosil na najvišjem slovenskem vrhu.