Vlado Pilja: poroka mu ne diši

Glasbenik Vlado Pilja je v svoji glasbeni karieri ustvaril kar nekaj uspešnic, ki jih še danes radi poslušamo. Nič čudnega torej, da ima poleg koncertnih nastopov tudi veliko povabil na zasebne zabave in poroke. Zadnje pa mu ne dišijo preveč.

Vlado proste dneve preživlja s sinom. FOTO: osebni arhiv

»Poroke so ekstra stresne, ker mladoporočenca, predvsem nevesta, pričakujeta, da bo vse kot iz pravljice ali filma, da bo vse idealno in s to mislijo glasbenike spravijo v tak stres, da se zgubita sproščenost in spontanost. Najprej, seveda, otvoritveni ples, ki mora biti protokolaren, ne glede na to, da morda kdo od mladoporočencev ne zna plesati. Drugo, drama okoli izhodov hrane, kako, kdaj, kje in zakaj. Tretje, starejše svate vedno posedejo za mizo blizu zvočnikov, da se potem celo ceremonijo pritožujejo češ, da je glasba preglasna in se ne da pogovarjati. Četrto, razna negodovanja zaradi repertoarja pesmi. Eni bi narodnozabavne, spet drugi bolj dalmatinske, tretji bolj opcijo, četrti rock. Skratka, nikakor jim ne moreš ustreči. Sledijo še razne igrice, vodenje programa, lovljenje šopka, iskanje podvezice, rezanje torte. Drama na dramo, na koncu se ga pa še vsi napijejo in je vse narobe,« z negodovanjem Vlado opiše slabo organizacijo in običajno dogajanje na porokah, ki niso samo stresne, temveč tudi naporne, saj je glasbenik prisoten od zgodnjega popoldneva do ranega jutra.

»Sicer so poroke solidno plačane, ampak je res garanje. Raje sem presenečenja večera, odpojem šest pesmi, sproščeno, brez protokola in grem.«