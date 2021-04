Videti je bilo, da njuni pravljici ni konca, potem pa se je zgodilo tole

Zaslovela se v šovu The Biggest Loser Slovenija. FOTO: PLANET TV

je nekdanja tekmovalka resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija, v katerem je odprla svoje srce, priznala, da ima za seboj neuspešno razmerje, v katerem je trpela, nato pa je zavihala rokave in pred vso Slovenijo dokazala, da se je pripravljena spoprijeti z odvečnimi kilogrami.Iz šova je odšla lažja in samozavestnejša, svojo prepoznavnost pa je kar najbolj izkoristila. Indira je umetnica ličenja, ki se je po šovu zaljubila v osebnega trenerja, s katerim je kmalu skupaj tudi zaživela, in videti je bilo, da njuni pravljici ni konca. A življenje je polno presenečenj, kar je Indira pred kratkim izkusila na lastni koži. Spletna vplivnica je namreč razkrila, da se morata z Maticem izseliti iz najemniškega stanovanja, v katerem sta si uredila gnezdece, kar je bilo zanju presenečenje.»Ko misliš, da ne more biti več dela, kot ga je, nama lastnik stanovanja pove, da morava ven. Zdaj pa ti najdi stanovanje v tem času. Videti je, da greva na živce eni starejši ženski, ki živi spodaj, in morava ven,« je potarnala na družabnem omrežju, moti pa jo tudi to, da morata svoje stvari spakirati v enem mesecu in stanovanje zapustiti, mladi par pa pri tem ne more storiti prav ničesar. Kljub slabi novici, ki ju je za trenutek vrgla iz tira, ostajata optimistična, da si bosta kmalu poiskala nov dom.