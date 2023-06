Veličastna obletnica družinskega podjetja (FOTO)

Mariborsko laboratorijsko, predvsem pa družinsko podjetje Mikro+Polo, ki ga zadnjih dvajset let vodi za mnoge kontroverzni podjetnik Marko Podgornik Verdev, je minuli konec tedna v najlepši in najdaljši kleti v Sloveniji, ki leži 23 stopnic pod dravsko gladino, tj. v Vinagovi kleti, praznovalo častitljivih štirideset let delovanja.

Gostiteljica je bila Aleksandra Pivec, ki je iz politike prestopila v gospodarstvo.

Podjetje, ki ima izpostave tudi v tujini, je s svojo opremo opremilo že skoraj pol sveta, ob tem pa nenehno vlagajo v razvoj, kader in predvsem slovijo po odprtih odnosih, kar vsako leto pospremijo s prepoznavnim zaposlitvenim oglasom, ki buri duhove.

V nabito polnem Vinagu je zapela Lea Sirk.

Kulturno-zabavni petkov večer, pospremljen z izjemnim kulinaričnim pridihom, so številni povabljeni ob zvokih didžeja Mika Vale nadaljevali dolgo v noč.

Didžej Mike Vale z ženo Jasno

Modno revijo, na kateri so se sprehodili tudi zaposleni, je pripravil modni oblikovalec David Hojnik.

Radijec Bor Greiner, ki je povezoval večer, v družbi manekenke Aide Muratović in fotografa Tiborja Goloba.