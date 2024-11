Večer smeha in jeklenih mrcin (FOTO)

Ena najbolj zaželenih prednovoletnih zabav v Mariboru je nedvomno Selmarjev večer smeha in zabave, kjer poleg predstavitve novih vozil znamke BMW sledi še nastop najboljših stand up komikov v zadnjih letih. Letos je za obilico smeha poskrbel Vid Valič z ekipo, v kateri sta bila Alen Mastnak in Boštjan Meglič - Peška, in sicer s svojo najnovejšo komedijo Moška pamet, ki je prisotne nasmejala do solz. Večer se je zaključil z ogledom novega modela X3 ter enega najbolj zaželenih motorjev, tokrat že precej »pametnega« BMW GS. ​

Biatlonec Jakov Fak, v družbi direktorja Roka Gričnika, je kot ambasador BMW predstavil nov model X3.

Tina Pfifer, dolgonoga tekmovalka v Extrem Enduru, je predstavila nov model BMW GS.

»V Selmarju z velikim veseljem ohranjamo tradicijo jesenskega dogodka, ki je namenjen vsem našim cenjenim strankam. Z dogodkom se jim zahvalimo za pripadnost, zaupanje in uspešno sodelovanje skozi vse leto,« je v uvodu povedal Rok Gričnik, direktor Selmar Maribor. »Jesenski dogodek ni le predstavitev vrhunskih modelov, temveč je tudi priložnost, da se srečamo v prijetnem vzdušju, izmenjamo mnenja in ustvarimo nepozabne trenutke. Podpora in zaupanje naših strank sta naša največja motivacija, da lahko še naprej zagotavljamo vrhunsko izkušnjo.«