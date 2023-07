V Piranu zvezdnika iz Hollywooda (FOTO)

Minulo soboto sta Portorož in Piran obiskala oskarjeva nagrajenca Michael Minkler in Mark Ulano, oblikovalca zvoka za filme kot so Titanik, Vojna zvezd, Chicago ter filme režiserja Quentina Tarantina.

Minkler je legenda filmske industrije, ki že 40 let uspešno ustvarja, kar trikrat pa je dobil oskarja. Sodeloval je pri filmih kot so Vojna zvezd, JFK, Chicago, Disneyjevi Lepotic i in zver ter drugih.

Ulano je kot oblikovalec zvoka leta 1998 prejel oskarja za film Titanik Jamesa Camerona, z Michaelom Minklerjem pa je sodeloval pri filmih Quentina Tarantina. Skupaj sta bila nominirana za oskarja v filmu Bilo je nekoč v Hollywoodu.

»Tukaj je čudovito. Presenečen sem nad lepoto vaših krajev. Zelo malo vem o Sloveniji, čeprav trenutno živim v Italiji, ki je tako zelo povezana z vašimi kraji,« je dejal Ulano. Mikler je dodal: »Piran je čudovito ohranjeno obmorsko mestece. Za nekoga, ki prihaja iz Los Angelesa, je še posebej lepo. Je kot nalašč za snemanje kakšnega akcijskega filma ali ljubezenske zgodbe.«

Michael Minkler s soprogo med sprehodom po Piranu. FOTO: Ekaterina Donetskaia

Srečanje s podžupanom Občine Piran Christianom Polettijem. FOTO: Ekaterina Donetskaia